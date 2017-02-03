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ПГК в 2016 году увеличила объем погрузки минеральных и химудобрений на ОЖД на 90%

Экономика и бизнес Транспорт
3 февраля, 10:54 UTC+3
Основную номенклатуру погрузки составили апатитовый концентрат и сульфат калия
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© Пресс-служба ПГК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Объем погрузки химических и минеральных удобрений Санкт-Петербургского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в 2016 году составил 1,3 млн тонн, это на 90% выше аналогичного показателя 2015 года. Грузооборот филиала в данном сегменте увеличился на 71% и составил три млрд т-км, сообщает пресс-служба компании.

Основную номенклатуру погрузки составили апатитовый концентрат и сульфат калия.

Погрузка апатитового концентрата увеличились в 2 раза по отношению к аналогичному периоду 2015 года и составила 1,2 млн тонн, сульфата калия - в 26 раз, до 30 тыс. тонн.

Погрузка химических и минеральных удобрений на внутрироссийских направлениях возросла в 1,7 раза, до 1,1 млн тонн, погрузка импортных грузов - в 7 раз, до 140 тыс. тонн.

Согласно сообщению, грузы следовали в крытом подвижном составе, минераловозах, цементовозах и полувагонах со станции Апатиты, Титан, Пикалево-2, Волховстрой-2, Ковдор, Новгород-на-Волхове Октябрьской железной дороги в адрес предприятий России и Белоруссии.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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