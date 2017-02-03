Плохие дороги не позволяют на полную мощность использовать Архангельский торговый порт

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Пропускная способность Архангельского морпорта составляет более 2 млн тонн в год, однако сейчас он используется только наполовину из-за проблем с дорогами. Для их решения трасса, которая ведет в порт, должна быть передана в федеральную собственность, считает генеральный директор ООО "Архангельский морской торговый порт" Виктор Воробьев.
"Необходимо соединение трассы М-8 с Маймаксанским шоссе до терминала "Экономия" порта "Архангельск". Пока это городской бюджет, а Архангельск недостаточно финансируется с точки зрения поддержания подходов к терминалам порта", - сказал Воробьев на заседании рабочей группы по развитию морского порта "Архангельск" в правительстве региона, добавив, что "пропускная способность порта более 2 миллионов тонн в год, а используется только примерно на 50%".
Как заявил директор архангельского филиала Упрдор "Холмогоры" Алексей Бабицкий, перевод дороги в федеральное подчинение возможен только при условии строительства нового моста. Проект его постройки в районе острова Шилов предложен еще в 2004 году, но был отложен из-за отсутствия средств.
Как было заявлено на заседании, необходимо ставить вопрос о передаче Маймаксанского шоссе в федеральную собственность на федеральном уровне. Так, с 1 января 2017 года в федеральную собственность передана региональная дорога, ведущая в аэропорт Архангельск, а также 3 участка (Краснофлотский мост с подходами, улица Папанина, часть Окружного шоссе), которые находились в ведении муниципалитета.
Архангельский морской торговый порт - многопрофильный торговый порт для перегрузки генеральных грузов, в том числе целлюлозы, картона, металлов, пиломатериалов, контейнеров, тяжеловесного оборудования и навалочных грузов. Возможности причалов позволяют обрабатывать суда с осадкой 9,2 м и длиной до 190 м. Терминал "Экономия" расположен в 25 км от центра Архангельска.
Терминал "Экономия" - основной терминал архангельского порта, грузы в него доставляются по железной дороге и автотраспортом. Автомобили идут непосредственно по городу, через единственный мост через Кузнечевский рукав Северной Двины, он был построен в 1956 году и не рассчитан на современные нагрузки. Альтернативная понтонная переправа является платной.