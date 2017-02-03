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Объем погрузки на ЗСЖД в январе 2017 года вырос на 12,7%, до 25,2 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
3 февраля, 15:42 UTC+3
Эксплуатационный грузооборот за январь 2017 года увеличился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 24,8 млрд тонно-км
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НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам первого месяца 2017 года составила 25,2 млн тонн, что на 12,7% выше аналогичного показателя 2016 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В том числе объем погрузки по номенклатурам составил:

- кокса - 582 тыс. тонн (+17,1% к январю 2016 года);

- черных металлов - 590 тыс. тонн (+7,8%);

- железной руды - 818 тыс. тонн (+6,2%);

- нефтегрузов - около 1,6 млн тонн (+4,1%);

- строительных грузов - 454 тыс. тонн (+4,1%);

- зерна и продуктов перемола - 159 тыс. тонн (-22,5%).

Основную номенклатуру железной дороги составил каменный уголь - было погружено за месяц в объеме 19,7 млн тонн (+14,8%).

Эксплуатационный грузооборот за январь 2017 года увеличился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 24,8 млрд тонно-км.

Как ранее сообщал ТАСС, объем погрузки на ЗСЖД в 2016 году составил 286,7 млн тонн грузов (+2,8% к 2015 году).

ЗСЖД проходит по территории Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края, а также частично Казахстана. Эксплуатационная длина дороги превышает 5,5 тыс. км.

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