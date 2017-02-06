Фрахтовые ставки на контейнерные перевозки сохраняются

ШАНХАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Спотовые ставки на контейнерные перевозки на всех основных маршрутах перевозок сохранились, несмотря на резкое снижение спроса на фоне закрытия китайских фабрик на новогодние каникулы.

Ставки на направлении из Азии в северную Европу остаются выше психологической отметки в $1 тыс. за TEU (эквивалент 20-футового контейнера) с начала декабря. По состоянию на конец прошлой недели ставки на порты северной Европы снизились на 1,7%, до $1023 за TEU, на порты Средиземного моря выросли на два доллара, до $988.

На транстихоокеанском направлении уровни ставок лишь незначительно колеблются. В пятницу индекс SCFI на порты западного побережья США снизился на долю процента и составил $2092 за 40-футовый контейнер (FEU). Ставки в направлении портов восточного побережья составили $3639 за FEU.

Спотовые ставки в этом месяце остаются на уровнях, заметно превышающих уровень в феврале прошлого года. Среднее значение индекса SCFI превышает прошлогоднее на 67%, ставки на порты северной Европы выше в 2,4 раза, Средиземного моря - в 2,2 раза, на сервисах через Тихий океан - в 1,5 раза, на порты Персидского залива - в 2,3 раза.

SeaIntel Maritime Analysis объясняет устойчивость ставок значительными сокращениями вместимости, предпринятыми перевозчиками на период традиционного падения спроса в связи с празднованием Лунного нового года в Азии. По словам генерального директора и партнера SeaIntel Алана Мерфи, количество отмененных рейсов на сегодняшний день является рекордным за последние четыре года.

По расчетам SeaIntel, сокращение вместимости на сервисах из Азии в Европу составило в первую неделю китайского новогоднего фестиваля 40% в сравнении со средним показателем за 10 недель до нового года, во вторую - 25%, в третью - 31%.

По прогнозам аналитика, в ближайшие недели ставки на сервисах в Европу и Северную Америку упадут на 15-20%, во втором квартале уровень ставок в среднем будет превышать прошлогодний в 2-2,5 раза.