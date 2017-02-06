Погрузка на Северной желдороге в январе 2017 года составила 4,8 млн тонн

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе составила 4,79 млн тонн грузов, что на 1,8% меньше, чем в январе 2016 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В том числе по основным номенклатурам погружено:
- нефтепродуктов - 1,2 млн тонн (+2,5% к уровню января 2016 года);
- черных металлов - 822 тыс. тонн (+6,6%);
- лесных грузов - 809 тыс. тонн (+10,4%);
- каменного угля - 435 тыс. тонн (-39,2%);
- химических удобрений - 379,5 тыс. тонн (-17%);
- строительных материалов - 257 тыс. тонн (-7,5%);
- бумаги - 129 тыс. тонн (+5,7%);
- химикатов - 62,1 тыс. тонн (+12,9%);
- металлолома - 47 тыс. тонн (+135%).
Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии составил 16,1 млрд тарифных тонно-км (-2,1% к январю 2016 года).