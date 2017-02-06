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Назначен новый гендиректор Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
6 февраля, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Ранее возглавлявший Центр фирменного транспортного обслуживания Салман Бабаев продолжит работу в должности вице-президента РЖД по коммерческой деятельности
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральным директором Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал ОАО "РЖД") назначен Алексей Шило, который с февраля 2015 г. занимал должность начальника департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" РЖД. Как говорится в сообщении РЖД, ранее возглавлявший ЦФТО Салман Бабаев продолжит работу в должности вице-президента РЖД по коммерческой деятельности.

Центр фирменного транспортного обслуживания является обособленным подразделением РЖД. Основная задача филиала - формирование доходной части бюджета компании за счет сбыта услуг, связанных с перевозкой грузов и использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. В состав ЦФТО входит 16 структурных подразделений по всей территории РФ. Общая численность сотрудников - около 11 тыс. человек.

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