"Порт Ванино" в 2017 году направит 70 млн руб. на экологическую программу

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. ОАО "Ванинский морской торговый порт" в 2017 году планирует вложить около 70 млн руб. в создание системы подавления угольной пыли, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление генерального директора стивидорной компании Валерия Балакина.

По его словам, в конце прошлого года компания приобрела снегогенератор, а на этой неделе ожидает поставку еще четырех агрегатов европейского производства. Портовые краны также оснащаются системами водяного подавления пыли. Помимо этого, сообщили в компании, рассматривается возможность строительства за шесть лет перегрузочного угольного комплекса с закрытым вагоноопрокидывателем и конвейерными линиями.

Кроме того, стивидор проводит диверсификацию грузовой базы с целью снижения доли навалочных пылящих грузов. В частности, как сообщалось ранее, компания планирует в текущем году почти вдвое увеличить объемы перевалки экспортной лесопродукции, - до 1 млн тонн. Заключены договоренности с рядом компаний леспрома, в том числе с ООО "Римбунан Хиджау", ООО "ЛАН", ООО "Нанайская лесная оптовая торговля", ЗАО "Смена Трейдинг".

Отмечается, что активизация вызвана недовольством населения, растущим с 2012 года - момента, когда "Порт Ванино" стал наращивать долю угля в перевалке грузов. В прошлом году на предприятии прошло 14 проверок. В декабре 2016 года и январе нынешнего года портовики вынуждены были несколько раз приостанавливать погрузо-разгрузочные работы, и компания понесла убытки, в том числе на простое судов на рейде и железнодорожных вагонов.

В конце января территориальное управление Росприроднадзора потребовало приостановить деятельность компании на срок до 90 дней, обнаружив в порту незарегистрированные дробильные установки, - в итоге суд по иску ведомства оштрафовал предприятие на 250 тыс. руб.

ОАО "Ванинский морской торговый порт" (ОАО "Порт Ванино") - одна из крупнейших стивидорных компаний в порту Ванино, в состав которой наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы: паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой. Грузооборот порта Ванино по итогам 2016 года увеличился на 11,6% по сравнению с 2015 годом и составил 30,19 млн тонн. Перевалка сухих грузов в порту возросла на 12,6%, до 27,93 млн тонн.

Грузооборот стивидорной компании "Порт Ванино" по итогам года составил 8,04 млн тонн грузов (+27,5% к 2015 году).