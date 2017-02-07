"ТихвинХимМаш" поставил первую партию вагонов-цистерн "Метафраксу"

РЖД в 2016 году инвестировали в развитие Свердловской желдороги 25,8 млрд рублейТранспорт 7 февраля, 14:40
Коу заявил, что не вводил в заблуждение британских парламентариев по вопросу допингаСпорт 7 февраля, 14:39
Петухов: отстраненные лыжники надеются на положительное решение CAS по участию в ЧМСпорт 7 февраля, 14:31
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктовЭкономика и бизнес 7 февраля, 14:29
Россиянин Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ по хоккею с мячомСпорт 7 февраля, 14:20
УВЗ продает "УВЗ Логистик" структуре НПФ "Благосостояние"Транспорт 7 февраля, 14:16
Портал FourFourTwo включил Аршавина и Канчельскиса в топ-100 легионеров чемпионата АнглииСпорт 7 февраля, 14:04
ФЛГР наняла швейцарских адвокатов для защиты отстраненных лыжниковСпорт 7 февраля, 14:04
Валенса опроверг подлинность документов о его агентурном прошломМеждународная панорама 7 февраля, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ЗАО "ТихвинХимМаш" (входит в НПК "Объединенная вагонная компания", ОВК) приступило к серийному производству вагонов-цистерн нового поколения в габарите Тпр для перевозки метанола, первую партию которых отгрузило в адрес крупнейшего в России производителя метанола и его производных ПАО "Метафракс", сообщает пресс-служба ОВК.
Вагон-цистерна для перевозки метанола модели 15-6880-01 является второй моделью в продуктовой линейке железнодорожного холдинга ОВК с увеличенным объемом кузова за счет использования габарита Тпр.
Согласно сообщению, цистерна в габарите Тпр позволит улучшить эффективность перевозок метанола. Грузоподъемность новой модели составляет 71,7 тонн. Объем котла увеличен (по сравнению с типовым вагоном) на 8,5 куб. м, до 94 куб. м, что позволяет повысить погрузку в вагон на 4,5 тонн.
"Увеличение габаритов подвижного состава в рамках текущих параметров железнодорожной инфраструктуры - логичный и эффективный способ повысить объемы перевозок. Специалистами ОАО "РЖД" были проведены исследования, которые показали, что вагоны габарита Тпр могут эксплуатироваться на путях общего пользования практически без ограничений", - приводится в сообщении комментарий первого заместителя генерального директора по стратегии и продукту ОВК Алексея Соколова.
По мнению экспертов, данный вид подвижного состава крайне востребован в перспективе ближайших пяти лет: прогнозное выбытие составит 1,4 тыс. ед., т.е. около трети от текущего парка метанольных цистерн на сети.
НПК "ОВК" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520, вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс" и др.