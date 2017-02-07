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"ТихвинХимМаш" поставил первую партию вагонов-цистерн "Метафраксу"

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 14:23 UTC+3
Грузоподъемность новой модели составляет 71,7 тонн
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ЗАО "ТихвинХимМаш" (входит в НПК "Объединенная вагонная компания", ОВК) приступило к серийному производству вагонов-цистерн нового поколения в габарите Тпр для перевозки метанола, первую партию которых отгрузило в адрес крупнейшего в России производителя метанола и его производных ПАО "Метафракс", сообщает пресс-служба ОВК.

Вагон-цистерна для перевозки метанола модели 15-6880-01 является второй моделью в продуктовой линейке железнодорожного холдинга ОВК с увеличенным объемом кузова за счет использования габарита Тпр.

Согласно сообщению, цистерна в габарите Тпр позволит улучшить эффективность перевозок метанола. Грузоподъемность новой модели составляет 71,7 тонн. Объем котла увеличен (по сравнению с типовым вагоном) на 8,5 куб. м, до 94 куб. м, что позволяет повысить погрузку в вагон на 4,5 тонн.

"Увеличение габаритов подвижного состава в рамках текущих параметров железнодорожной инфраструктуры - логичный и эффективный способ повысить объемы перевозок. Специалистами ОАО "РЖД" были проведены исследования, которые показали, что вагоны габарита Тпр могут эксплуатироваться на путях общего пользования практически без ограничений", - приводится в сообщении комментарий первого заместителя генерального директора по стратегии и продукту ОВК Алексея Соколова.

По мнению экспертов, данный вид подвижного состава крайне востребован в перспективе ближайших пяти лет: прогнозное выбытие составит 1,4 тыс. ед., т.е. около трети от текущего парка метанольных цистерн на сети.

НПК "ОВК" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520, вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс" и др.

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