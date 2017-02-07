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"Трансмашхолдинг" разместил биржевые облигации объемом 10 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ставка по 1-6 купонам была определена в размере 9.95% годовых
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" во вторник завершил размещение облигаций объемом 10 млрд руб. на Московской бирже, говорится в материалах компании.

Облигациям присвоен идентификационный номер 4B02-01-35992-H-001P.

Ранее сообщалось, что спрос на биржевые облигации "Трансмашхолдинга" серии П01-БО превысил предложение в четыре раза и составил около 40 млрд руб. Ставка по 1-6 купонам была определена в размере 9.95% годовых, продолжительность купонного периода - 182 дня, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб.

Организаторами облигационного займа выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Ренессанс Капитал", агентом по размещению - "ВТБ Капитал".

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта. 100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

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