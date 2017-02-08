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Статус резидента свободного порта Владивосток в Корсакове хотят получить 17 компаний

Экономика и бизнес Транспорт
8 февраля, 10:32 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Общая сумма планируемых инвестиций в реализацию проектов составит свыше 135 млрд рублей
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© Марина Лысцева/ТАСС, архив

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Семнадцать сахалинских компаний хотят получить статус резидента свободного порта Владивосток в Корсакове. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Корсаковского района.

"На сегодняшний день в Корсаковском городском округе статус резидента "Свободный порт Владивосток - Корсаков" имеет один хозяйствующий субъект - ООО "Южный Терминал", шести субъектам одобрена заявка на получение статуса резидента, еще 17 готовят документы для присвоения статуса. Общая сумма планируемых инвестиций в реализацию проектов составит свыше 135 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о планах получить статус резидента была озвучена на встрече потенциальных резидентов "Свободный порт Владивосток - Корсаков" с первым заместителем генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Как пояснили ТАСС в управляющей компании ТОР Сахалинской области, на ней было сообщено о намерении реализовать проекты по модернизации и оснащению порта Корсаков, ремонту и судостроению, созданию яхтенного клуба, пекарни и кафе, несколько проектов посвящены экологии.

Режим свободного порта сейчас действует в четырех дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский городской округ. Будущие компании-резиденты свободного порта Корсаков получат ряд льгот. В первые пять лет деятельности они освобождаются от налогов на прибыль и имущество. Соответствующий законопроект в первом чтении уже приняла Сахалинская областная Дума.

Кроме того, власти Корсакова решили на этот же период обнулить и налог на землю. Также для инвесторов сокращено время контрольных проверок.

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