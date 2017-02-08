Статус резидента свободного порта Владивосток в Корсакове хотят получить 17 компаний

Дэнни Бойл не готов менять свои фильмы ради кассового успехаКультура 8 февраля, 11:51
На Урале рабочие снесли ледовый городок, когда там находились детиВ стране 8 февраля, 11:47
Емельяненко может провести бой за титул Bellator в случае победы над МитриономСпорт 8 февраля, 11:45
Талисман ЧМ-2018 Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в ЦюрихеСпорт 8 февраля, 11:43
Решение о массовом внедрении системы маркировки леса будет принято в 2018 годуСибирь 8 февраля, 11:26
Проект комплексной реконструкции ж/д подходов к портам Финского залива готов на 74%Транспорт 8 февраля, 11:25
Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизацииЭкономика и бизнес 8 февраля, 11:22
Прокуратура предлагает менять планировку Братска для решения экологических проблемСибирь 8 февраля, 11:20
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставкеПолитика 8 февраля, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Семнадцать сахалинских компаний хотят получить статус резидента свободного порта Владивосток в Корсакове. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Корсаковского района.
"На сегодняшний день в Корсаковском городском округе статус резидента "Свободный порт Владивосток - Корсаков" имеет один хозяйствующий субъект - ООО "Южный Терминал", шести субъектам одобрена заявка на получение статуса резидента, еще 17 готовят документы для присвоения статуса. Общая сумма планируемых инвестиций в реализацию проектов составит свыше 135 млрд рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, информация о планах получить статус резидента была озвучена на встрече потенциальных резидентов "Свободный порт Владивосток - Корсаков" с первым заместителем генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Как пояснили ТАСС в управляющей компании ТОР Сахалинской области, на ней было сообщено о намерении реализовать проекты по модернизации и оснащению порта Корсаков, ремонту и судостроению, созданию яхтенного клуба, пекарни и кафе, несколько проектов посвящены экологии.
Режим свободного порта сейчас действует в четырех дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский городской округ. Будущие компании-резиденты свободного порта Корсаков получат ряд льгот. В первые пять лет деятельности они освобождаются от налогов на прибыль и имущество. Соответствующий законопроект в первом чтении уже приняла Сахалинская областная Дума.
Кроме того, власти Корсакова решили на этот же период обнулить и налог на землю. Также для инвесторов сокращено время контрольных проверок.