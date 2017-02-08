"Сахалинское морское пароходство" возобновило экспортные перевозки круглого леса в Японию

Дэнни Бойл не готов менять свои фильмы ради кассового успехаКультура 8 февраля, 11:51
На Урале рабочие снесли ледовый городок, когда там находились детиВ стране 8 февраля, 11:47
Емельяненко может провести бой за титул Bellator в случае победы над МитриономСпорт 8 февраля, 11:45
Талисман ЧМ-2018 Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в ЦюрихеСпорт 8 февраля, 11:43
Решение о массовом внедрении системы маркировки леса будет принято в 2018 годуСибирь 8 февраля, 11:26
Проект комплексной реконструкции ж/д подходов к портам Финского залива готов на 74%Транспорт 8 февраля, 11:25
Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизацииЭкономика и бизнес 8 февраля, 11:22
Прокуратура предлагает менять планировку Братска для решения экологических проблемСибирь 8 февраля, 11:20
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставкеПолитика 8 февраля, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) после трехлетнего перерыва возобновило экспортные перевозки круглого леса из порта Де-Кастри Хабаровского края в Японию, сообщается на сайте компании.
"В последние годы Япония не закупала в России лес. После трехлетнего перерыва от одной из японских компаний пароходству поступил заказ на поставку 7 тыс. кубометров лиственницы из порта Де-Кастри в японский порт Кисарадзу", - говорится в сообщении.
В настоящий момент в порту Де-Кастри идет погрузка леса на теплоход "Шантар", который в ближайшие дни отправится в японский порт.
В пароходстве также отмечают, что ранее традиционно поставки круглого леса осуществлялись в порты Китая и Японии.
Дальневосточные лесопромышленники почти полностью потеряли рынок Японии после выхода в 2007 году постановления правительства РФ о поэтапном повышении вывозных пошлин на необработанную древесину. Их позиции заняли конкуренты из Канады, США и Новой Зеландии. Специалисты считают, что для возвращения России на рынки сбыта ее лесопродукции в странах Северо-Восточной Азии необходимо снизить пошлину на экспорт круглого леса с Дальнего Востока до нулевой ставки.