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"Сахалинское морское пароходство" возобновило экспортные перевозки круглого леса в Японию

Экономика и бизнес Транспорт
8 февраля, 10:30 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
В настоящий момент в порту Де-Кастри идет погрузка леса на теплоход "Шантар", который в ближайшие дни отправится в японский порт
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) после трехлетнего перерыва возобновило экспортные перевозки круглого леса из порта Де-Кастри Хабаровского края в Японию, сообщается на сайте компании.

"В последние годы Япония не закупала в России лес. После трехлетнего перерыва от одной из японских компаний пароходству поступил заказ на поставку 7 тыс. кубометров лиственницы из порта Де-Кастри в японский порт Кисарадзу", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в порту Де-Кастри идет погрузка леса на теплоход "Шантар", который в ближайшие дни отправится в японский порт.

В пароходстве также отмечают, что ранее традиционно поставки круглого леса осуществлялись в порты Китая и Японии.

Дальневосточные лесопромышленники почти полностью потеряли рынок Японии после выхода в 2007 году постановления правительства РФ о поэтапном повышении вывозных пошлин на необработанную древесину. Их позиции заняли конкуренты из Канады, США и Новой Зеландии. Специалисты считают, что для возвращения России на рынки сбыта ее лесопродукции в странах Северо-Восточной Азии необходимо снизить пошлину на экспорт круглого леса с Дальнего Востока до нулевой ставки.

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