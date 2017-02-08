"Сахалинское морское пароходство" возобновило экспортные перевозки круглого леса в Японию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) после трехлетнего перерыва возобновило экспортные перевозки круглого леса из порта Де-Кастри Хабаровского края в Японию, сообщается на сайте компании.

"В последние годы Япония не закупала в России лес. После трехлетнего перерыва от одной из японских компаний пароходству поступил заказ на поставку 7 тыс. кубометров лиственницы из порта Де-Кастри в японский порт Кисарадзу", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в порту Де-Кастри идет погрузка леса на теплоход "Шантар", который в ближайшие дни отправится в японский порт.

В пароходстве также отмечают, что ранее традиционно поставки круглого леса осуществлялись в порты Китая и Японии.

Дальневосточные лесопромышленники почти полностью потеряли рынок Японии после выхода в 2007 году постановления правительства РФ о поэтапном повышении вывозных пошлин на необработанную древесину. Их позиции заняли конкуренты из Канады, США и Новой Зеландии. Специалисты считают, что для возвращения России на рынки сбыта ее лесопродукции в странах Северо-Восточной Азии необходимо снизить пошлину на экспорт круглого леса с Дальнего Востока до нулевой ставки.