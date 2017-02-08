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"Уральские авиалинии" рассчитывают на разрешение полетов из Жуковского в Израиль

Экономика и бизнес Транспорт
8 февраля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В 2017 году перевозчик планирует начать выполнять рейсы из Жуковского во Францию, Италию, Швейцарию и также открыть дополнительные рейсы в страны СНГ
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вопрос с полетами "Уральских авиалиний" в Тель-Авив из аэропорта Жуковского может решиться в течение нескольких недель, сообщил журналистам генеральный диктор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Нет, это ошибка, - заявил он в ответ на вопрос о том, действительно ли израильские авиавласти не согласовывают "Уральским авиалиниям" полеты из Жуковского. - Вопрос (находится - прим. ТАСС) в стадии решения. Израильскому Министерству транспорта нужен четкий ответ от Министерства транспорта РФ, что Жуковский не московский аэропорт. Надо это объяснить официально, письменно. Ответы все послали, так что, я думаю, ближайшую неделю-две будет ответ для "Уральских авиалиний" по поводу полетов в Тель-Авив из Жуковского. Мы надеемся на положительный ответ"

Также он отметил, что в 2017 году "Уральские авиалинии" планируют открыть рейсы из Жуковского во Францию, Италию, Швейцарию и также открыть дополнительные рейсы в страны СНГ.

Ранее ряд стран не признал подмосковный статус аэропорта Жуковский. Так, таджикские авиавласти с осени 2016 года не согласовывали российской авиакомпании "Ямал" полеты из Жуковского в Душанбе и Худжанд. После долгих переговоров стороны договорились, что авиакомпания начнет полеты в эти города с летнего расписания (то есть с мая) 2017 года.

Также в феврале газета "Коммерсантъ" сообщила, что Израиль пока не согласовал рейсы "Уральских авиалиний" из аэропорта Жуковский в Тель-Авив, хотя билеты на эти рейсы уже продаются. Причина - превышение квоты межправительственного соглашения - 35 частот на Москву в неделю. По данным собеседников издания, причина отказа - спор о статусе аэропорта. По мнению израильской стороны, этот аэропорт принадлежит к московскому авиационному узлу.

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