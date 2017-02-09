СМИ: совладелец группы "Сумма" приобрел 50% "Рэйлтрансхолдинга"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Магомед Магомедов, совладелец группы "Сумма", владеет 50% компании "Рэйлтрансхолдинг" (РТХ), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух человек близких к Магомедову и совладельцу и гендиректору ООО "УК "Рэйлтрансхолдинг" Сергею Шпаку.

Когда состоялась сделка, а также ее сумма не уточняется, однако оба собеседника утверждают, что это была личная инвестиция Магомедова. Один из них также заявляет, что бизнесмен купил долю в кипрской Upascomer Services Ltd., владеющей 99% ООО "УК "Рэйлтрансхолдинг".

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайств на приобретение доли в РТХ не поступало, говорит представитель ведомства.

РТХ имеет в управлении порядка 21,5 тыс. полувагонов, цистерн, платформ, крытых вагонов и хопперов. Также компании принадлежат Новозыбковский и Армавирский машиностроительные заводы (производство и ремонт подвижного состава), машиностроительный концерн "Ормето-ЮУМЗ", Брянское и Армавирское вагоноремонтные депо.

Консолидированные финансовые показатели компания не раскрывает.

По словам оного из опрошенных "Ведомостями" экспертов, основной доход РТХ приносит операторский бизнес. 96% парка компании на конец сентября 2016 года находилось в финансовом лизинге. Проблемы РТХ эксперт объясняет тем, что в 2015 году и первом полугодии 2016 года компания вынуждена была работать преимущественно в низком ценовом сегменте, где маржа существенно ниже рыночной, или сдавать подвижной состав в аренду более крупным операторам.

В конце концов, рассказал "Ведомостям" эксперт, в сентябре прошлого года "ВЭБ-лизинг" забрал у компании 16 тыс. вагонов и передал Федеральной грузовой компании (дочерняя компания ОАО "РЖД"). По словам одного из железнодорожных операторов, такое происходит, если оператор не заплатил лизингодателю за два месяца.

Из оставшегося у РТХ подвижного состава почти 80% приходится на взятые в лизинг у "ВЭБ-лизинга" (16,2 тыс.), сообщает эксперт. Сейчас это крупнейший клиент лизинговой компании. При предыдущем менеджменте "ВЭБ-лизинга" под руководством Вячеслава Соловьева компания получала уникальные условия: на первое время лизинговые платежи были снижены в 4-6 раз, но затем должны резко вырасти, чтобы компенсировать первоначальную скидку. По словам эксперта, в "ВЭБ-лизинге" опасаются, что оператор не сможет осилить такие платежи и уже думают, кому передать парк в случае неплатежей. РТХ тем временем, понимая, что парк в ближайшее время будет изъят не осуществлял платежей по лизингу и ограниченно финансировал ремонт, уверен эксперт.

В данный момент компания пытается договориться с лизингодателем, рассказал газете знакомый Шпака. Собеседник уверен, что Магомедов выступает потенциальным спасителем РТХ.

В декабре 2016 года газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на документы о заключенном соглашении между РТХ и лизинговой компанией "Трансфин-М" (подконтролен НПФ "Благосостояние") о совместном управлении парком через СП "АМ-Транс".