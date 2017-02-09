Астраханский судозавод "Лотос" приступил к формированию корпуса круизного лайнера

АСТРАХАНЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Судостроители астраханского судозавода "Лотос" (входит в ОСК) приступили к формированию корпуса первого за последние 60 лет речного круизного лайнера, сообщил в четверг ТАСС официальный представитель судозавода.

"На астраханском заводе "Лотос" завершился подготовительный этап строительства первого за последние 60 лет речного круизного лайнера проекта PV300VD, и начались работы по формированию на стапеле (помост на верфях для постройки судов) корпуса судна. В производстве находятся 12 секций общим весом 350 тонн", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что с момента закладки судна на заводе также выполнен большой объем организационной работы. В частности, определены потенциальные поставщики основного оборудования. На завод уже отгружено 65% стального металлопроката, до конца февраля планируется поставка оставшихся 35%.

На астраханском судозаводе "Лотос" 15 августа 2016 года был заложен первый за постсоветское время круизный лайнер. Заказчик четырехпалубного судна - "Московское речное пароходство", строительство будет вестись в кооперации с заводом "Красное Сормово" (Нижний Новгород). По информации пресс-службы правительства Астраханской области, лайнер будет соответствовать уровню пятизвездочного отеля. Стоимость судна составит примерно 2,5 млрд рублей, срок окупаемости - от 15 до 25 лет, построить его должны к апрелю 2019 года.

Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в ЮФО, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов и выполнении работ по их полному насыщению. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ).