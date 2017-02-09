Проект создания терминала в порту Зарубино включен в схему территориального планирования

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проект АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) по созданию зернового терминала в порту Зарубино включен в схему территориального планирования, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Схема территориального планирования в области федерального транспорта, утвержденная распоряжением правительства России № 96-р от 26 января 2017 года, предусматривает создание в морском порту Зарубино современного зернового терминала", - говорится в сообщении.

Схема территориального планирования - основополагающий документ при реализации инфраструктурных проектов в морских портах. По данным министерства, внесение сведений о специализированном зерновом терминале создает условия для принятия Правительством России решения о расширении морского порта Зарубино и включении в его границы земельных участков, предназначенных для строительства терминала, тем самым придав проекту еще более динамичное развитие.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, проект вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвестиционных проектов для включения в государственную программу Российской Федерации "Социально- экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и оказания государственной поддержки.

"Внесение изменений в схему территориального планирования позволит перейти к следующему шагу - расширению порта и его пропускной способности", - отметил в свою очередь генеральный директор ОЗК Марат Шайдаев.

Дальневосточный зерновой терминал - один из приоритетных проектов, реализуемых ОЗК. Строительство терминала планируется в рамках проекта "Большой порт Зарубино" в Приморском крае. Основной объем грузопотока - экспортные грузопотоки из Сибири и Дальнего Востока России, а также транзитные грузопотоки из северо-восточных провинций Китая в южные. Первый этап проекта (2016-2020 гг.) позволит переваливать до 3 млн тонн зерна в год, второй этап - до 10 млн тонн, третий - до 20 млн тонн.

ОЗК - компания с государственным участием. Она является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Под управлением ОЗК в 18 субъектах РФ находятся 12 элеваторов общей емкостью 1,8 млн тонн и 14 перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн тонн, а также ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов".

Доля РФ в уставном капитале ОЗК составляет 50% плюс одна голосующая акция, остальные акции принадлежат группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.