Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект создания терминала в порту Зарубино включен в схему территориального планирования

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 15:04 UTC+3
Схема территориального планирования - основополагающий документ при реализации инфраструктурных проектов в морских портах
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проект АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) по созданию зернового терминала в порту Зарубино включен в схему территориального планирования, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Схема территориального планирования в области федерального транспорта, утвержденная распоряжением правительства России № 96-р от 26 января 2017 года, предусматривает создание в морском порту Зарубино современного зернового терминала", - говорится в сообщении.

Схема территориального планирования - основополагающий документ при реализации инфраструктурных проектов в морских портах. По данным министерства, внесение сведений о специализированном зерновом терминале создает условия для принятия Правительством России решения о расширении морского порта Зарубино и включении в его границы земельных участков, предназначенных для строительства терминала, тем самым придав проекту еще более динамичное развитие.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, проект вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвестиционных проектов для включения в государственную программу Российской Федерации "Социально- экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и оказания государственной поддержки.

"Внесение изменений в схему территориального планирования позволит перейти к следующему шагу - расширению порта и его пропускной способности", - отметил в свою очередь генеральный директор ОЗК Марат Шайдаев.

Дальневосточный зерновой терминал - один из приоритетных проектов, реализуемых ОЗК. Строительство терминала планируется в рамках проекта "Большой порт Зарубино" в Приморском крае. Основной объем грузопотока - экспортные грузопотоки из Сибири и Дальнего Востока России, а также транзитные грузопотоки из северо-восточных провинций Китая в южные. Первый этап проекта (2016-2020 гг.) позволит переваливать до 3 млн тонн зерна в год, второй этап - до 10 млн тонн, третий - до 20 млн тонн.

ОЗК - компания с государственным участием. Она является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Под управлением ОЗК в 18 субъектах РФ находятся 12 элеваторов общей емкостью 1,8 млн тонн и 14 перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн тонн, а также ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов".

Доля РФ в уставном капитале ОЗК составляет 50% плюс одна голосующая акция, остальные акции принадлежат группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
2
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
5
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
6
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама