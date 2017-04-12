Maersk Line приняла новый крупнейший в мире контейнеровоз

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КОПЕНГАГЕН, 12 апреля. /ТАСС/. Контейнерная линия Maersk Line приняла во вторник поставку первого судна новой серии, которое стало крупнейшим на сегодняшний день контейнеровозом в мире, сообщает Splash 24/7.
Контейнеровоз Madrid Maersk, построенный Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), - первое судно класса EEE Mark II в серии из 11 судов вместимостью 20 568 TEU.
Проект EEE Mark II содержит ряд конструктивных модификаций по сравнению с оригинальным проектом судов EEE, поставленных Maersk в 2013-2015, которые позволят увеличить количество контейнеров, перевозимых на палубе и в трюме примерно на 12%. Так, суда новой серии смогут перевозить 12, а не 11 ярусов контейнеров под палубой за счет увеличения высоты корпуса.
Тем не менее, в статусе "крупнейшего в мире" контейнеровоз Madrid Maersk продержится не долго, уже совсем скоро Samsung Heavy Industries передаст OOCL контейнеровоз вместимостью 21,1 тыс. TEU.
Alphaliner предлагает использовать для обозначения новых судов вместимостью более 18 тыс. TEU термин "megamax", в предыдущий термин "ultra large container vessel" относить к судам свыше 14 тыс. TEU.