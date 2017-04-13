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На субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока до 2019 года потратят 12,5 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
13 апреля, 14:22 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Это обеспечит транспортную доступность для дальневосточников, включая малообеспеченные слои населения
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дальневосточники будут летать по льготным тарифам в центральную часть страны, на эти цели в специальном разделе госпрограммы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" на период до 2019 года запланированы 12,5 млрд рублей, сообщили в четверг в пресс-службе Минвостокразвития.

"Почти 2 миллиона жителей Дальнего Востока смогут воспользоваться льготным тарифом для авиаперевозки в европейскую часть страны и в обратном направлении. Это будет обеспечено за счет мер государственной поддержки в рамках "дальневосточного раздела" госпрограммы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". На эти цели в федеральном бюджете на период до 2019 года запланированы 12,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

"Государство будет субсидировать потери транспортных предприятий. Это обеспечит транспортную доступность для дальневосточников, включая малообеспеченные слои населения", - процитировали в пресс-службе слова заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова.

Отдельное внимание в спецразделе уделено поддержке аэропортов и федеральных предприятий, обслуживающих районы Крайнего Севера. Государственная поддержка авиапредприятий обеспечит почти 87 тысяч вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия, и 4 тысячи вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера.

Программой также предусмотрена реконструкция трех взлетно-посадочных полос: в аэропорту Якутска (вторая очередь строительства), Благовещенске ("Игнатьево"), Хабаровске ("Новый"). Общий объем финансирования мероприятий на территории ДФО на 2017 - 2020 годы составляет 542,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 215,6 млрд рублей.

Программа "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Транспортная подвижность населения в ДФО к 2020 году возрастет в 1,5 раза к уровню 2012 года.

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