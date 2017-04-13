"Автодор-Инвест" обсудит с регионами сотрудничество по пяти проектам на 50 млрд рублей

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СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. Компания "Автодор-Инвест" (входит в группу компаний ГК "Автодор") планирует до конца текущего года обсудить с регионами сотрудничество по пяти инфраструктурным проектам общей стоимостью не менее 50 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ООО "Автодор-Инвест" Александр Кондрашов на IV Международном форуме инвесторов и операторов транспортной инфраструктуры.
"Мы рассчитываем, что к концу года будет озвучено порядка пяти региональных проектов, в которых "Автодор-Инвест" будет выступать девелопером проекта на стороне региона", - сказал он.
По словам Кондрашова, сейчас в портфеле компании есть несколько региональных концессионных проектов: различные мостовые переходы, несколько проектов, связанных со строительством платных железнодорожных переходов, и несколько обходов городов. Но, так как компания связана соглашениями о конфиденциальности, конкретных проектов пока не озвучивает.
"Общий объем инвестиций будет не менее чем 50 млрд рублей", - уточнил он.
Кондрашов отметил, что частные инвестиции в этой сумме составят порядка 70%.
Предполагаемые инвесторы концессионных проектов - НПФ "Сафмар", Сбербанк, китайские государственные строительные компании и китайские банки.
Что касается сроков реализации этих проектов, Кондрашов уточнил, что, пока не заключены соглашения, о них говорить рано.
"Все инфраструктурные проекты - они длительные, могут растягиваться не только на срок строительства, но и на срок эксплуатации, то есть это может быть от 10 до 30 лет, поэтому пока нет конкретных подписанных соглашений с графиками, сложно говорить, сколько будет в этом году, сколько будет в следующем", - рассказал он.
"Автодор-Инвест" входит в группу компаний ГК "Автодор", создан в 2013 году для комплексного сопровождения концессионных и иных ГЧП-проектов в сфере автомобильных дорог и других объектов инфраструктуры.