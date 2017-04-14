ФГК в I квартале 2017 года увеличила перевозки грузов на 58%, до 50 млн т

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Объем грузоперевозок АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" ОАО "РЖД") по итогам I квартала 2017 года достиг 50 млн тонн, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Общий грузооборот вагонов ФГК достиг 104 млрд ткм, что на 76% больше показателя первых трех месяцев 2016 года. Среднесуточная погрузка составила 8,5 тыс. единиц подвижного состава, на 64% превысив результат I квартала прошлого года.

"Оперируя подвижным составом на всей сети российских железных дорог, мы добились роста производительности вагона, повысили коэффициент сдвоенных операций и сократили дальность порожнего пробега. Мы видим, что операционные результаты АО "ФГК" демонстрируют существенное увеличение грузооборота - на 76% при росте парка на 25%", - отметил гендиректор ФГК Алексей Тайчер, слова которого приводит пресс-служба компании.

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно- экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании ФГК по состоянию на середину апреля 2017 года насчитывал 152 тыс. единиц подвижного состава.