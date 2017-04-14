Объем перевалки рыбопродукции в Мурманском рыбном порту I квартале сократился на 9%

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МУРМАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) в январе-марте 2017 года перевалило 37,1 тыс. тонн рыбопродукции, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба стивидорной компании.
"Так, за январь-март этого года докеры АО "ММРП" обработали 37,1 тысячи тонн рыбопродукции, что на 9% меньше объемов прошлого года. И даже небольшой рост в марте (11,6% к уровню 2016 года) сильно на экономические показатели по итогам квартала не повлиял", - говорится в сообщении.
Общий грузооборот компании по итогам первого квартала текущего года вырос на 14,5%, до 78,9 тыс. тонн (в первую очередь, за счет перевалки нефтепродуктов).
В марте было перевалено 30,4 тыс. тонн (+39,4%), в том числе 15,4 тыс.тонн рыбопродукции (+11,6%).
АО "Мурманский морской рыбный порт" - стивидорная компания, специализирующаяся на перевалке рыбопродукции, а также пакетированных, палетированных и навалочных грузов, генеральных грузов гражданского и военного назначения.