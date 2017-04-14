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Порт Роттердам в I квартале увеличил контейнерооборот на 8,8%

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 12:57 UTC+3
В весовом выражении рост составил 10,8%, до 34,3 млн тонн
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© ROBIN VAN LONKHUIJSEN

РОТТЕРДАМ, 14 апреля. /ТАСС/. Контейнерооборот порта Роттердам увеличился в первом квартале 2017 года на 8,8%, до 3,3 млн TEU, сообщает администрация порта.

Рост обусловлен, главным образом, увеличением объемов траншипмента, отмечают там.

В весовом выражении рост составил 10,8%, до 34,3 млн тонн. Резкий рост объемов на фидерных линиях (+22,4%, до 5,9 млн тонн) свидетельствует о том, что линии вернули в Роттердам значительные объемы траншимента, переориентировавшиеся на другие порты в конце 2015 года и в начале 2016 года.

"Для контейнеров это был самый лучший квартал за всю историю порта, и март был рекордным месяцем. Контейнерные операторы, работающие в Роттердаме, добились сильных показателей в условиях скромного роста рынка в целом. Еще рано радоваться, но с новыми благоприятными для Роттердама расписаниями линий, вступающими в силу с этого месяца, этот год выглядит многообещающим для нас", - сообщил глава администрации порта Аллард Кастеляйн, комментируя итоги первых трех месяцев.

Совокупный оборот порта вырос на 2%.

Объемы перевалки ро-ро и генеральных грузов выросли на 14,5%, до 7,6 млн тонн.

Оборот наливных грузов сократился на 4,7%, до 55,6 млн тонн. Выросли объемы сырой нефти (+2,3%, 26,6 млн тонн), СПГ (+65,6%, 0,2 млн тонн), однако сократилась перевалка нефтепродуктов (-11,1%, 21,7 млн тонн), что было обусловлено снижением объемов поставок из России в результате увеличения экспортных пошлин.

Объем перевалки навалочных грузов вырос на 3,6% и составил 21,7 млн тонн. Перевалка железной руды и лома увеличилась на 0,5%, до 7,9 млн тонн, угля - на 1,5%, до 8 млн тонн, сельхозгрузов - на 14%, до 2,9 млн тонн.

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