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Севморзавод приступил к строительству первого плавучего крана

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 13:09 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Завод является крупнейшим судостроительным предприятием Севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольский морской завод, являющийся филиалом АО "Центрсудоремонта "Звездочка", приступил к строительству плавучего крана, которое будет завершено к концу 2019 года, сообщил директор предприятия Игорь Дрей в пятницу.

"Начиная с этого месяца, мы начали подготовку и строительство по проекту нашего севастопольского Центрального конструкторского бюро "Коралл". Плавкран мы должны сдать до 31 декабря 2019 года", - сказал Дрей, выступая на заседании в Законодательном собрании Севастополя. Он уточнил, что плавкран будет иметь грузоподъемность 400 тонн.

По словам Дрея, Севморзавод планирует в дальнейшем развивать строительство плавучих кранов, которое в советское время было одним из основных направлений производства. Директор завода добавил, что на сегодняшний день производственные мощности предприятия загружены на 100%. Завод ремонтирует суда Черноморского флота, а также выполняет заказы в сфере гражданского судоремонта. Кроме того, на предприятии строят плавучую систему, которая будет использоваться при возведении Керченского моста.

Севастопольский морской завод является крупнейшим судостроительным предприятием Севастополя. Сейчас на заводе начата масштабная реконструкция, общая сумма средств, которая будет направлена на эти цели, превышает 7 млрд рублей. Финансирование модернизации завода осуществляется Объединенной судостроительной корпорацией, куда входит "Центрсудоремонта "Звездочка", а также из средств федерального бюджета. Планируется, что модернизация будет завершена к 2020 году.

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