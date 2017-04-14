Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УВЗ на выставке в Москве представит криогенную цистерну для транспортировки СПГ

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 13:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
Срок бездренажного хранения СПГ в контейнер-цистерне - до 54 суток, что гарантирует полную сохранность продукта при его доставке на большие расстояния
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) на Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий "TransRussia 2017", которая пройдет с 18 по 20 апреля в Москве, представит криогенную контейнер-цистерну для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) . Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УВЗ.

"В рамках выставки корпорация представит криогенную контейнер-цистерну нового поколения, аналогов которой на сегодняшний день нет в России. Контейнер-цистерна предназначена для транспортировки и хранения СПГ и жидкого этилена, разработчики - АО "Уралкриомаш" (входит в корпорацию УВЗ)", - отметили в пресс-службе.

По данным УВЗ, контейнер-цистерна имеет вместимость 40 кубометров, или около 14 тонн СПГ. "Контейнер-цистерна обеспечивает возможность заправки автотранспорта СПГ, способствует решению проблем газификации отдаленных населенных пунктов. Расположение арматурного отсека позволяет производить заправку, не снимая контейнер-цистерну с железнодорожной платформы. Срок бездренажного хранения СПГ в контейнер-цистерне - до 54 суток, что гарантирует полную сохранность продукта при его доставке на большие расстояния и возможность дальнейшего использования контейнер-цистерны как хранилища СПГ", - уточнили в пресс-службе.

Температурный диапазон эксплуатации разработки от минус 40 до плюс 50 градусов. "Транспортировка контейнер-цистерны может производиться несколькими видами транспорта: автомобильным, железнодорожным или водным. Разработка прошла полный комплекс испытаний и сертифицирована. Это достойный пример конкурентоспособного изделия, созданного российскими разработчиками в рамках реализации программ импортозамещения", - добавили в корпорации.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и др. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Украина обвинила РФ в создании негативного информационного фона вокруг "Евровидения-2017"
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама