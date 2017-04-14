УВЗ на выставке в Москве представит криогенную цистерну для транспортировки СПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) на Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий "TransRussia 2017", которая пройдет с 18 по 20 апреля в Москве, представит криогенную контейнер-цистерну для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) . Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УВЗ.

"В рамках выставки корпорация представит криогенную контейнер-цистерну нового поколения, аналогов которой на сегодняшний день нет в России. Контейнер-цистерна предназначена для транспортировки и хранения СПГ и жидкого этилена, разработчики - АО "Уралкриомаш" (входит в корпорацию УВЗ)", - отметили в пресс-службе.

По данным УВЗ, контейнер-цистерна имеет вместимость 40 кубометров, или около 14 тонн СПГ. "Контейнер-цистерна обеспечивает возможность заправки автотранспорта СПГ, способствует решению проблем газификации отдаленных населенных пунктов. Расположение арматурного отсека позволяет производить заправку, не снимая контейнер-цистерну с железнодорожной платформы. Срок бездренажного хранения СПГ в контейнер-цистерне - до 54 суток, что гарантирует полную сохранность продукта при его доставке на большие расстояния и возможность дальнейшего использования контейнер-цистерны как хранилища СПГ", - уточнили в пресс-службе.

Температурный диапазон эксплуатации разработки от минус 40 до плюс 50 градусов. "Транспортировка контейнер-цистерны может производиться несколькими видами транспорта: автомобильным, железнодорожным или водным. Разработка прошла полный комплекс испытаний и сертифицирована. Это достойный пример конкурентоспособного изделия, созданного российскими разработчиками в рамках реализации программ импортозамещения", - добавили в корпорации.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и др. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".