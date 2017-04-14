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Moody's повысило корпоративный рейтинг Globaltrans до Ba2 с Ba3, прогноз - "стабильный"

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 14:43 UTC+3 МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Это один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг одного из крупнейших российских частных операторов грузовых вагонов и локомотивов Globaltrans до "Ba2" с "Ba3", а также рейтинг вероятности дефолта компании до "Ba2-PD" с "Ba3-PD". Прогноз по рейтингам - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Решение повысить рейтинги Globaltrans отражает высокие финансовые показатели компании, достигнутые благодаря бизнес-модели, которая оказалась относительно устойчивой к рыночному кризису в России", - отмечает Moody's.

Globaltrans - один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2016 года выросла на 37% и составила 6,1 млрд рублей.

Акции компании торгуются на Лондонской бирже. Free float составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании.

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