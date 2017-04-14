Большой порт Санкт-Петербург в I квартале лидирует по контейнерообороту среди портов РФ

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МОСКВА, 14 апреля./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-марта 2017 года увеличился на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,06 млн TEU, в том числе: экспорт контейнеров составил 446,46 тыс. TEU (+9,9%), импорт - 458,41 тыс. TEU (+12,3%), транзит - 10,18 тыс. TEU (-17,8%), каботаж - 145,42 тыс. TEU (+11,1%).
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Рейтинг портов по контейнерообороту в I квартале 2017 года
ТАСС составил, на основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ, рейтинг морских портов России по контейнерообороту.
Лидирующую строчку рейтинга, как и в январе-марте 2016 года, занимает Большой порт Санкт-Петербург с оборотом 460,5 тыс. TEU (+5,3%). Порт Петропавловск-Камчатский, занимавший в январе-марте 2016 года 9-ю позицию, в отчетном периоде увеличил перевалку контейнеров на 11,3%, до 15,99 тыс. TEU, что позволило порту подняться на 8-ю позицию. Порт Магадан поднялся с 11-ой на 10-ю позицию, перевалив 12,36 тыс. TEU (+35,4%). Порт Дудинка опустился с 8-ой позиции на 9-ю, перевалив 12,53 тыс. TEU (-18,8%). Порт Мурманск, занимавший 10-ю позицию в январе-марте 2016 года, вышел из топ-10.
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Рейтинг портов по контейнерообороту в I квартале 2016 года
Наибольший рост перевалки контейнеров по итогам января-марта отмечен в портах: Азов - на 37,5%, до 1,67 тыс. TEU, Магадан - на 35,4%, до 12,36 тыс. TEU, Владивосток - на 31,3%, до 172,12 тыс. TEU.
Наибольшее снижение контейнерооборота показали порты: Ростов-на-Дону - на 85,2%, до 45 TEU, Невельск - на 53,3%, до 840 TEU, Дудинка - на 18,8%, до 12,53 тыс. TEU.
По итогам января-марта 2017 года десятью крупнейшими портами РФ перевалено 1,03 млн TEU, что составляет 97,5% совокупного контейнерооборота морских портов России. Рост относительно января-марта 2016 года составил 11,2%.