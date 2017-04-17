По международному транспортному коридору "Приморье-2" прошел первый груз

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый груз из Китая в Корею отправлен через транспортный коридор "Приморье-2". Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Государственный эксперимент по отправке тестового груза из Китая в Корею через транспортный коридор "Приморье-2" состоялся 14 апреля. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта (АПИ) в тестовом режиме изучает путь грузов из КНР в Россию", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя ведомства Леонида Петухова, тестовый контейнер в понедельник, 10 апреля, был отправлен из города Чанчунь в Хуньчунь (КНР). Далее, пройдя госграницу в районе пункта пропуска Краскино, груз направился в порт Зарубино Приморского края, после чего его паромом отправили грузополучателю в Республику Корея. Сообщается, что на основе полученных данных Агентством будет проведен анализ и разработан специальный регламент, который определит маршрутизацию, поможет устранить существующие барьеры при доставке транзитных грузов - так, время в пути контейнера составило неделю. После получения подробных данных, специалисты Агентства будут вносить предложения по сокращению этих сроков.

"Мы работаем вместе с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам. Это взаимовыгодный проект. Экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey, более $1 млрд. Государственный комитет по развитию и реформе КНР подтвердил эту оценку. В ходе реализации проекта будет создано около 3 тысяч рабочих мест, экономика Приморья увеличится на 4%", - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

Международный транспортный коридор (МТК) "Приморье-2" - один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК "Приморье-2" составляет около 170 млрд рублей.

Ранее на этой неделе в рамках международного транспортного коридора "Приморье-1" был дан старт новой контейнерной линии Land Sea Channel - первое судно китайских предпринимателей с 290 стандартными контейнерами покинуло порт Восточный. Ожидается, что обратно в порт Восточный с грузом судно вернется 19 апреля.