Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По международному транспортному коридору "Приморье-2" прошел первый груз

Экономика и бизнес Транспорт
17 апреля, 10:39 UTC+3
Экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey, более $1 млрд
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый груз из Китая в Корею отправлен через транспортный коридор "Приморье-2". Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Государственный эксперимент по отправке тестового груза из Китая в Корею через транспортный коридор "Приморье-2" состоялся 14 апреля. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта (АПИ) в тестовом режиме изучает путь грузов из КНР в Россию", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя ведомства Леонида Петухова, тестовый контейнер в понедельник, 10 апреля, был отправлен из города Чанчунь в Хуньчунь (КНР). Далее, пройдя госграницу в районе пункта пропуска Краскино, груз направился в порт Зарубино Приморского края, после чего его паромом отправили грузополучателю в Республику Корея. Сообщается, что на основе полученных данных Агентством будет проведен анализ и разработан специальный регламент, который определит маршрутизацию, поможет устранить существующие барьеры при доставке транзитных грузов - так, время в пути контейнера составило неделю. После получения подробных данных, специалисты Агентства будут вносить предложения по сокращению этих сроков.

"Мы работаем вместе с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам. Это взаимовыгодный проект. Экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey, более $1 млрд. Государственный комитет по развитию и реформе КНР подтвердил эту оценку. В ходе реализации проекта будет создано около 3 тысяч рабочих мест, экономика Приморья увеличится на 4%", - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

Международный транспортный коридор (МТК) "Приморье-2" - один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК "Приморье-2" составляет около 170 млрд рублей.

Ранее на этой неделе в рамках международного транспортного коридора "Приморье-1" был дан старт новой контейнерной линии Land Sea Channel - первое судно китайских предпринимателей с 290 стандартными контейнерами покинуло порт Восточный. Ожидается, что обратно в порт Восточный с грузом судно вернется 19 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
3
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
4
Минобороны начало проводить виртуальные экскурсии по военной базе в Арктике
5
На Бородинском мосту в центре Москвы столкнулись более 10 машин
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
Темы дня
Загрузка...
Реклама