ФГК в I квартале 2017 года увеличила погрузку экспортных грузов на 73%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в первом квартале 2017 года увеличило погрузку экспортных грузов на 73% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, до более 11 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

В экспортных направлениях за три месяца 2017 года погружено 200 тыс. полувагонов, 22,2 тыс. цистерн, 12 тыс. крытых вагонов, 1,2 тыс. платформ.

Доля экспортной погрузки в общем объеме оператора в I квартале 2017 года составила 20%, отметил заместитель генерального директора по коммерции и производству ФГК Андрей Исаев.

Согласно сообщению, погрузка в полувагонах компании выросла на 66%: химикаты и сода приросли на 105%, металлы - на 88%, каменный уголь - на 71%, лесные грузы - на 57%, удобрения - на 57% и др.

Увеличение погрузки в крытых вагонах ФГК за период составило 11%, в том числе: лесных грузов (+80%), химикатов и соды (+79%), бумаги (+26%) и др.

Погрузка на платформах возросла на 22% за счет увеличения объема лесных грузов (+50%), металлов (+29%) и др.

По сравнению с I кварталом 2016 года экспортная погрузка нефтепродуктов в цистернах увеличились в 6 раз.

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно- экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании по состоянию на 12 марта 2017 года насчитывает 152 тыс. единиц подвижного состава.