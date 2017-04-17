ПГК в I квартале увеличила объем погрузки в крытых вагонах по Северной желдороге на 26%

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Объем погрузки в крытых вагонах Ярославского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в первом квартале 2017 года составил 71 тыс. тонн, что на 26% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Основную номенклатуру грузов составили лесные грузы, целлюлозно-бумажная продукция, черные металлы и промышленные товары. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 33% и составил 153,97 млн т-км. Доля ПГК в общем объеме погрузки в крытых вагонах по Северной железной дороге (СЖД) выросла с 11% до 14%.

"Благодаря активной работе по подбору оптимальных логистических схем и исключению встречных перевозок порожним рейсом в I квартале текущего года нам удалось сократить оборот вагона на 0,5 суток по отношению к аналогичным показателям 2016 года", - прокомментировал директор филиала Юрий Шифрин.

Погрузка лесных грузов выросла на 26%, до 35 тыс. тонн, целлюлозно-бумажной продукции - на 55%, до 14,5 тыс. тонн, черных металлов - на 3%, до 7 тыс. тонн.

Для отправок внутри страны погружено 28 тыс. тонн (+18%), экспортный грузопоток вырос на 33%, до 43 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Межег, Койты, Исакогорка СЖД в адрес грузополучателей Центрального, Приволжского, Северо- Западного и Северо-Кавказского федеральных округов России, а также на экспорт в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, говорится в сообщении.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.