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КТСП в I квартале возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 157,6 тыс. TEU

Экономика и бизнес Транспорт
17 апреля, 13:31 UTC+3
По итогам января-марта 2017 года десятью крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 769,09 тыс. TEU, что составляет 72,5% всего контейнерооборота морских портов России
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© Пресс-служба ЗАО "КТСП"

МОСКВА, 17 апреля./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-марта 2017 года увеличился на 10,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 1,06 млн TEU, следует из материалов Ассоциации морских торговых портов РФ (АСОП).

Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в I квартале 2017 г.

Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в I квартале 2017 г.

© ТАСС
Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в I квартале 2017 г.
© ТАСС

На основе этих данных ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту. Лидирующую строчку рейтинга занимает стивидорная компания ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, Большой порт Санкт- Петербург) с объемом перевалки контейнеров 157,58 тыс. TEU, что превышает показатель аналогичного периода 2016 года на 7,8%.

Стивидорная компания ООО "Морской рыбный порт" (Большой порт Санкт-Петербург) по итогам января-марта 2016 года занимала 11-ю позицию. В отчетном периоде, нарастив перевалку контейнеров на 36,3%, до 35,38 тыс. TEU, компания поднялась на 10-ю позицию, вытеснив ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" из топ-10. ООО "Восточная стивидорная компания" (порт Восточный) поднялась с 6-ой на 4-ю позицию с оборотом 82,34 тыс. TEU (+20,1%), ООО "НУТЭП" (порт Новороссийск) - с 7-ой на 5-ую - 71,69 тыс. TEU (+22,8%), ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) - с 9-ой на 8-ю - 46,67 тыс. TEU (+33,6%).

Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в I квартале 2016 г.

Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в I квартале 2016 г.

© ТАСС
Рейтинг стивидоров по контейнерообороту в I квартале 2016 г.
© ТАСС

АО "Петролеспорт" (Большой порт Санкт-Петербург), сократив перевалку контейнеров на 10,9%, до 61,92 тыс. TEU, опустилось с 4-ой позиции по итогам января-марта 2016 года на 6-ю. АО "НЛЭ" (порт Новороссийск) опустилось с 5-ой на 7-ю позицию, перевалив 59,95 тыс. TEU (-13,2%), ООО "Моби Дик" (Большой порт Санкт-Петербург) - с 80-й на 9-ю - 39,52 тыс. TEU (+6%).

В целом за отчетный период наибольшее снижение контейнерооборота показали компании: ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга" - на 97,5%, до 18 TEU, ООО "Ростовский универсальный порт" - на 85,2%, до 45 TEU, ООО "Русмарин форвардинг" (порт Санкт- Петербург) - на 85,1%, до 1,05 тыс. TEU, АО "Гидрострой" (порт Невельск) - на 75,3%, до 307 TEU.

Наибольший рост перевалки контейнеров показали компании: ООО "МГС-Терминал" (порт Санкт-Петербург) - в 3,7 раза, до 2,89 тыс. TEU, ООО "Феникс" (порт Санкт-Петербург) - в 7,6 раза, до 16,63 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - в 2,4 раза, до 4,99 тыс. TEU.

По итогам января-марта 2017 года десятью крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 769,09 тыс. TEU, что составляет 72,5% всего контейнерооборота морских портов России и превышает аналогичный период 2016 года на 8,7%.

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