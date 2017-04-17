Мурманское пароходство впервые за последние 10 лет приобрело новое судно

МУРМАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Мурманское морское пароходство (ММП), крупнейший грузоперевозчик в российском секторе Арктики, впервые за последние десять лет пополнило флот купленным судном. Как сообщили в пресс-службе компании, в среду теплоход "Всеволод Белецкий" прибудет к причалу пароходства.

"Теплоход был построен на верфях в Китае в 2010 году. В апреле 2017 года судно было зарегистрировано в Российском международном реестре судов и вошло в состав флота Мурманского морского пароходства", - сказали в компании.

Торжественная встреча

Теплоход "Всеволод Белецкий" предназначен для перевозки навалочных и генеральных грузов. Его длина - 179,5 метра, ширина - 27,7 метра, дедвейт (сумма масс переменных грузов судна - прим. ТАСС) - более 33 тыс. тонн. Ранее оно принадлежало иностранным судовладельцам и ходило на международных маршрутах. В Мурманск судно идет из Европы. ММП планирует использовать новый теплоход на перевозках на международных направлениях.

В Мурманске в честь прихода судна состоится торжественная церемония. Одним из участников мероприятия станет заместитель председателя Совета Региональной общественной организации ветеранов морского и речного флота, руководитель Мурманского морского пароходства с 1985 года по 1991 года, кавалер орденов "Знак почета" и Трудового Красного Знамени Всеволод Белецкий, в честь которого названо судно. В ходе мероприятия также состоится освящение теплохода.

Загрузка для Арктики

Ранее генеральный директор ММП Александр Медведев сообщил ТАСС, что объемы перевозок по Северному морскому пути в районы Крайнего Севера в 2016 году составили 906 тыс. тонн грузов против 776 тыс. тонн в 2015 году. Он пояснил, что суда арктического флота способны круглогодично перевозить грузы по Северному морскому пути.

ММП исторически было и остается крупнейшей судоходной компанией, обеспечивающей базовую долю грузоперевозок в российском секторе Арктики. Как рассказал генеральный директор ММП, стратегическими партнерами компании являются госпредприятие "Чукотснаб", компании "Газпрома" "Саус Тамбей СПГ", "Ямал СПГ", "Норникель". Грузы поставляются в интересах крупнейших арктических проектов России. Также предприятие сотрудничает с Минобороны в проведении каботажных перевозок по трассам Северного морского пути.

Борта старые и новые

В состав флота ММП сегодня входит 27 единиц техники общим дедвейтом 541 тыс. тонн. Среди них 15 сухогрузов, пять танкеров, пассажирский теплоход, ледокол "В. Игнатюк". У компании есть планы по пополнению флота. До 2020 года ММП реализует программу долгосрочного развития, в рамках которой предусмотрено строительство флота.

В планах до конца 2017 года - покупка еще трех балкеров дедвейтом 30 тыс. тонн каждый. Пока детали сделок не разглашаются, подробная информация станет известна позже. При этом в компании отмечают, что сейчас выгодно не строить суда, а покупать нужный тоннаж на вторичном рынке под подвернувшийся груз. Строить суда можно, только заключив договор на длительный период.

Мурманское морское пароходства исторически создавалось для освоения Арктики и Севморпути. Оно было создано в 1939 году как Мурманское государственное морское сухогрузное и пассажирское пароходство (новое название предприятие получило в 1967 году). Его основу составили сухогрузные и грузопассажирские пароходы, переданные из Северного и Балтийского морских пароходств.