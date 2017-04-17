Фрахтовые ставки на порты Европы показали небольшой рост

ШАНХАЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах в порты северной и южной Европы показали небольшой рост на прошедшей неделе, ставки на сервисах, пересекающих Тихий океан, продолжают снижаться.

Так, значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы выросло по состоянию на конец прошлой недели на 3,6%, до $866 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Индекс ставок на порты Средиземного моря - на 1,2%, до $827 за TEU. Текущие уровни ставок из Азии в Европу примерно на 20% ниже, чем в начале года.

Спотовые ставки на перевозки из Азии через Тихий океан продолжили снижаться. Значение индекса SCFI на порты западного побережья США сократилось за прошедшую неделю еще на 1,3%, до $1357 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), т.е. падение с начала года составило 38%. Ставки в направлении портов восточного побережья упали на 3,1%, до $2360 за FEU, что на 34% ниже уровня начала года.

Ставки на всех основных маршрутах перевозок, кроме восточного побережья США, заметно выросли в последнюю неделю марта. Отчасти это связано с запуском новой системы глобальных альянсов перевозчиков с 1 апреля.