ТВСЗ поставил на производство 80-футовую платформу для перевозки контейнеров

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ, входит в НПК "Объединенная вагонная компания", ОВК) получил сертификат ФБУ "Регистр по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" на производство вагона-платформы нового поколения для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнер-цистерн погрузочной длиной 80 футов, сообщает пресс-служба ОВК.
Фитинговая платформа модели 13-6903 с увеличенной грузоподъемностью 74,5 тонн предназначена для перевозки крупнотоннажных универсальных, специализированных и рефрижераторных контейнеров длиной 20, 30 или 40 футов массой брутто до 36 тонн.
Вагон-платформа успешно прошла испытания на соударение при загрузке двумя контейнерами массой брутто до 40 тонн каждый.
Фитинговая платформа оснащена инновационной ходовой частью с осевой нагрузкой 25 тс. Межремонтный пробег вагона составляет 800 тыс. км (или 8 лет).
ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520, вагоноремонтное предприятие АО "ТСЗ "Титран-Экспресс" и др.