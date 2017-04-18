Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судоходные арки Керченского моста планируют установить к началу сентября

Экономика и бизнес Транспорт
18 апреля, 10:37 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, апреля. /ТАСС
Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Самые габаритные конструкции Керченского моста - две судоходные арки - планируют транспортировать и установить над Керчь-Еникальским каналом в конце августа - начале сентября 2017 года. Эта операция станет одной из сложнейших в практике отечественного мостостроения, сообщил инфоцентр "Крымский мост" во вторник.

СПЕЦПРОЕКТ
Крымский мост: главные факты о стройке века
Ровно через два года будет открыт мост через Керченский пролив

"Операция по транспортировке арок (железнодорожной и автодорожной - прим. ТАСС) к фарватеру намечена на конец августа - начало сентября 2017 года. Планируется, что она займет от трех до пяти дней на каждую арку", - говорится в сообщении. В нем указано, что судоходные арки моста готовы уже на 70%, их сейчас собирают в Керчи, там же сооружают выкаточные пирсы, по которым конструкции спустят к воде и переместят на понтоны. "Их (арки) доставят к фарватерным опорам, чтобы установить в проектное положение", - отметили в инфоцентре.

"Доставка арочных пролетов к фарватеру - одна из сложнейших операций не только в рамках реализации проекта, но и в практике отечественного мостостроения, - отметили в инфоцентре. - Во-первых, арки - самые габаритные конструкции Крымского моста, их вес - почти 6 тыс. тонн железнодорожная и более 4 тыс. тонн автодорожная, длина каждой - более 200 метров. Во-вторых, небольшие глубины Керченского пролива почти соизмеримы с осадкой понтонов. В-третьих, для Керчь-Еникальского канала характерны нестабильные ветра".

В инфоцентре рассказали, что ученые Крыловского государственного научного центра из Санкт-Петербурга смоделировали транспортировку судоходных арок Крымского моста. "В ходе испытаний специалисты определили, при каких максимальных значениях скорости ветра, течения и волнения моря, а также количестве и схеме расположения буксиров может быть проведена данная операция", - отмечено в сообщении. По мнению ученых, транспортировать арки "максимально безопасно при скорости ветра до 10 метров в секунду".

"Судоходные пролеты будут транспортировать к фарватеру по строго заданной траектории. Со стороны керченского берега ведутся работы по дноуглублению, чтобы система могла беспрепятственно передвигаться по всему маршруту", - отметили в инфоцентре. Там же напомнили, что комплекс, который будет перевозить арки, строят на "Севморзаводе" в Севастополе.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
6
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
7
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама