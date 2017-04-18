Судоходные арки Керченского моста планируют установить к началу сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Самые габаритные конструкции Керченского моста - две судоходные арки - планируют транспортировать и установить над Керчь-Еникальским каналом в конце августа - начале сентября 2017 года. Эта операция станет одной из сложнейших в практике отечественного мостостроения, сообщил инфоцентр "Крымский мост" во вторник.

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"Операция по транспортировке арок (железнодорожной и автодорожной - прим. ТАСС) к фарватеру намечена на конец августа - начало сентября 2017 года. Планируется, что она займет от трех до пяти дней на каждую арку", - говорится в сообщении. В нем указано, что судоходные арки моста готовы уже на 70%, их сейчас собирают в Керчи, там же сооружают выкаточные пирсы, по которым конструкции спустят к воде и переместят на понтоны. "Их (арки) доставят к фарватерным опорам, чтобы установить в проектное положение", - отметили в инфоцентре.

"Доставка арочных пролетов к фарватеру - одна из сложнейших операций не только в рамках реализации проекта, но и в практике отечественного мостостроения, - отметили в инфоцентре. - Во-первых, арки - самые габаритные конструкции Крымского моста, их вес - почти 6 тыс. тонн железнодорожная и более 4 тыс. тонн автодорожная, длина каждой - более 200 метров. Во-вторых, небольшие глубины Керченского пролива почти соизмеримы с осадкой понтонов. В-третьих, для Керчь-Еникальского канала характерны нестабильные ветра".

В инфоцентре рассказали, что ученые Крыловского государственного научного центра из Санкт-Петербурга смоделировали транспортировку судоходных арок Крымского моста. "В ходе испытаний специалисты определили, при каких максимальных значениях скорости ветра, течения и волнения моря, а также количестве и схеме расположения буксиров может быть проведена данная операция", - отмечено в сообщении. По мнению ученых, транспортировать арки "максимально безопасно при скорости ветра до 10 метров в секунду".

"Судоходные пролеты будут транспортировать к фарватеру по строго заданной траектории. Со стороны керченского берега ведутся работы по дноуглублению, чтобы система могла беспрепятственно передвигаться по всему маршруту", - отметили в инфоцентре. Там же напомнили, что комплекс, который будет перевозить арки, строят на "Севморзаводе" в Севастополе.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.