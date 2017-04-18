ОВК в конце апреля планирует разместить в рамках SPO до 2,5 млн акций

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) объявило о намерении осуществить дополнительное публичное размещение (SPO) своих обыкновенных акций на Московской бирже.

"Компания планирует разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпуска. Начало размещения запланировано на конец апреля 2017 г. Окончательные сроки будут определены генеральным директором НПК ОВК", - говорится в сообщении компании.

Цена акции будет определена советом директоров, исходя из рыночной стоимости, и объявлена до начала размещения. Размещение планируется провести на Московской бирже. Совместными букраннерами размещения выступят "Ренессанс Капитал", БКС, ИК "Ай Ти Инвест" и "Атон".

"Акции будут предложены широкому кругу инвесторов, включая институциональных и розничных. SPO позволит привлечь дополнительный капитал для реализации стратегических проектов и оптимизации долговой нагрузки, что будет способствовать дальнейшему росту финансовых показателей и рыночной стоимости ОВК", - отметил генеральный директор ОВК Роман Савушкин, слова которого приводятся в сообщении.

ОВК также отмечает, что в первом квартале 2017 года холдинг произвел 4,6 тыс. вагонов, что на 51% больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего в 2017 году ОВК планирует выпустить 18-20 тыс. вагонов.

В конце апреля 2015 г. ОВК в рамках IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд руб. В IPO ОВК приняли участие более 50 инвесторов. В конце мая 2016 года ОВК провела SPO, в ходе которого разместила 7,867 млн акций на 5 млрд руб. (640 руб. за акцию) или 93% акций всей допэмиссии.

ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", вагоноремонтный завод АО "ТСЗ "Титран-Экспресс", лизинговые компании под брендом RAIL1520 и "Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий". Основные акционеры ОВК - ICT Group Ltd. (владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon Plc). 54,16% принадлежит прочим стратегическим инвесторам, 19,83% находится в свободном обращении, 0,96% принадлежит топ-менеджменту ОВК.