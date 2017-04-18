Росстат: грузооборот транспорта в России в I квартале вырос на 5,4%

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России в январе-марте 2017 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,335 трлн тонно-километров, говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 7,3% - до 608 млрд т/км, автомобильного транспорта - на 4,5%, до 50,9 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 4,4% и составил 659 млрд т/км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 20,8% - до 10 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - на 13,7%, до 5,7 млрд т/км. Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 24,6% и составил 1,7 млрд т/км.