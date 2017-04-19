РЖД в 2017 г. сохранят объем ремонта пути на уровне 2016 г. - 5,7 тыс. км

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2017 году планирует отремонтировать 5,7 тыс. км пути, говорится в сообщении компании. По итогам 2016 года объем ремонтно-путевых работ составил 5,9 тыс. км.

В том числе РЖД до конца года модернизируют 2,6 тыс. км пути, что на 15,9% больше, чем годом ранее. Также будут капитально отремонтированы 1,2 тыс. км пути - на 30,4% больше, чем в 2016 году. На участках общей протяженностью свыше 1,7 тыс. км выполнят сплошную замену рельсов. Планируется уложить в путь 2 тыс. 581 стрелочный перевод.

Наибольшие объемы ремонтных работ предстоит выполнить на полигонах Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Свердловской, Дальневосточной, Южно-Уральской, Куйбышевской и Забайкальской железных дорогах.

Модернизация и реконструкция железнодорожного пути позволит повысить надежность и устойчивость к внешним воздействиям объектов инфраструктурного комплекса железных дорог России, повысить скорости движения пассажирских и грузовых поездов.