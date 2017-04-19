СМИ: ПГК и ФГК борются за лидерство среди ЖД операторов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Первая грузовая компания" (ПГК) Владимира Лисина по итогам 2016 года уступила лидерство по объему парка в управлении "Федеральной грузовой компании" (ФГК, входит в ОАО "РЖД"), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов рынка.

По итогам года ФГК, взявшая в аренду парк "УВЗ-Логистики" и 16 тыс. вагонов у "ВЭБ-лизинга", впервые стала лидером по объему парка в управлении с 154 тыс. вагонов (в компании говорят, что ее доля в российском парке - 14,5%, в СНГ - 10,1%). Лидировавшая много лет ПГК утратила позиции после списания 45,5 тыс. вагонов в 2016 году.

"В 2016 году оборот вагонов сократился с 15 до 12,7 суток, мы ставим цель довести его до 12,5 суток. Таким образом, меньшим числом активов мы выполняем больший объем работ", - рассказали газете в ПГК. Чтобы избежать дефицита, ПГК арендовала около 30 тыс. вагонов, в 2017 году ее парк прирастет на 7 тыс. полувагонов с улучшенными характеристиками от УВЗ.

Согласно публикации, в ФГК разработали стратегию развития в сегментах полувагонов, цистерн, крытых вагонов и платформ и планируют ее реализовать после утверждения акционером.

Грузооборот ФГК составил 364 млрд т км (+14,5% к прошлому году), доля ПГК сократилась на 14,5%, до 309 млрд т км. Однако по показателю перевозок ПГК обгоняет ФГК с объемом 189 млн тонн, несмотря на 10% сокращение. Объем перевозок ФГК в 2016 году составил 183,1 млн тонн (+10,6%). В компании отмечают, что рост ее грузооборота значительно превысил рост парка в управлении - 37% против 19%. Отношение грузооборота к парку показывает эффективность эксплуатации вагона, лидерами по показателю стали оперирующие инновационными вагонами СУЭК и "Восток1520" (они же наиболее эффективно наращивали перевозки).

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании по состоянию на 12 марта 2017 года насчитывает 152 тыс. единиц подвижного состава.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.