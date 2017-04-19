Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ПГК и ФГК борются за лидерство среди ЖД операторов

Экономика и бизнес Транспорт
19 апреля, 10:18 UTC+3
По итогам года ФГК, взявшая в аренду парк "УВЗ-Логистики" и 16 тыс. вагонов у "ВЭБ-лизинга", впервые стала лидером по объему парка в управлении с 154 тыс. вагонов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Первая грузовая компания" (ПГК) Владимира Лисина по итогам 2016 года уступила лидерство по объему парка в управлении "Федеральной грузовой компании" (ФГК, входит в ОАО "РЖД"), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов рынка.

По итогам года ФГК, взявшая в аренду парк "УВЗ-Логистики" и 16 тыс. вагонов у "ВЭБ-лизинга", впервые стала лидером по объему парка в управлении с 154 тыс. вагонов (в компании говорят, что ее доля в российском парке - 14,5%, в СНГ - 10,1%). Лидировавшая много лет ПГК утратила позиции после списания 45,5 тыс. вагонов в 2016 году.

"В 2016 году оборот вагонов сократился с 15 до 12,7 суток, мы ставим цель довести его до 12,5 суток. Таким образом, меньшим числом активов мы выполняем больший объем работ", - рассказали газете в ПГК. Чтобы избежать дефицита, ПГК арендовала около 30 тыс. вагонов, в 2017 году ее парк прирастет на 7 тыс. полувагонов с улучшенными характеристиками от УВЗ.

Согласно публикации, в ФГК разработали стратегию развития в сегментах полувагонов, цистерн, крытых вагонов и платформ и планируют ее реализовать после утверждения акционером.

Грузооборот ФГК составил 364 млрд т км (+14,5% к прошлому году), доля ПГК сократилась на 14,5%, до 309 млрд т км. Однако по показателю перевозок ПГК обгоняет ФГК с объемом 189 млн тонн, несмотря на 10% сокращение. Объем перевозок ФГК в 2016 году составил 183,1 млн тонн (+10,6%). В компании отмечают, что рост ее грузооборота значительно превысил рост парка в управлении - 37% против 19%. Отношение грузооборота к парку показывает эффективность эксплуатации вагона, лидерами по показателю стали оперирующие инновационными вагонами СУЭК и "Восток1520" (они же наиболее эффективно наращивали перевозки).

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании по состоянию на 12 марта 2017 года насчитывает 152 тыс. единиц подвижного состава.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
2
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке
3
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
4
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
5
Трамп полагает, что у американцев есть основания опасаться ядерной войны с КНДР
6
Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в Черном море
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама