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ПГК в марте увеличила перевозки нефтяных грузов на Западно-Сибирской желдороге на 11%

Экономика и бизнес Транспорт
19 апреля, 11:00 UTC+3
Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 7% и составил 425,4 млн т-км
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© Пресс-служба ПГК

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в марте 2017 года перевез в цистернах более 124 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов со станций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), на 11% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 7% и составил 425,4 млн т-км, сообщает пресс-служба оператора.

Доля филиала в общем объеме перевозок нефти и нефтепродуктов по ЗСЖД сохранилась на уровне 7%.

Основную номенклатуру перевозок составили дизельное топливо, бензин газовый, дистиллят газового конденсата и сырье для нефтехимического производства.

В частности, перевозки дистиллята газового конденсата выросли по сравнению с аналогичными показателями 2016 года в 13 раз, до 34 тыс. тонн, газового бензина - в два раза, до 27 тыс. тонн, дизельного топлива - в 2,8 раза, до 13 тыс. тонн.

Доля экспорта филиала в указанном сегменте увеличилась на 34%, до 42 тыс. тонн, внутренние перевозки по территории России снизились на 5%, до 82 тыс. тонн.

Грузы следовали с различных станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Омской и Кемеровской областей, для предприятий Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также на экспорт - в Монголию и Кыргызстан.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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