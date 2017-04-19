С июня в Перми появятся прямые авиарейсы в Краснодар и Минеральные воды

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ПЕРМЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Прямые авиаперелеты из Перми в Краснодар и Минеральные воды появятся в начале июня и будут открыты до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам в среду и.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов по итогам очередного заседания правительства региона.
"Дополнительные маршруты, которые планируется ввести по результатам интернет-опроса жителей Пермского края, - Минеральные воды и Краснодар. Эти маршруты поддерживают в том числе и промышленные предприятия "Уралкалий", "Лукойл - Пермьнефтеоргсинтез" и "СИБУР-Химпром", они также заинтересованы в этих авиаперелетах. Планируем открыть их с июня до конца текущего года, дальше будем смотреть по наполняемости, по востребованности", - сказал Уханов.
Он также отметил, что эти рейсы будут субсидируемыми, поэтому цена билета в одном направлении будет фиксированной и составит порядка 6 тыс. рублей, а летать самолеты будут два раза в неделю. Кроме того, на летний период будет увеличено количество рейсов на популярных у местных жителей направлениях: в Симферополь, Сочи и Анапу.
"По этим направлениям у нас уже открыты авиаперелеты, они осуществляются на коммерческой основе. Они востребованы, загрузка этих авиаперелетов практически 100%. На летний период мы планируем включение дополнительных рейсов по этим направлениям", - сказал Уханов.
По словам врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, на субсидирование открытых в этом году авиарейсов выделяется более 60 млн рублей. "В феврале уже были открыты три направления: в Самару, Казань и Нижний Новгород. С 1 июня можно будет напрямую летать в Новосибирск. Бюджет позволяет нам выбрать еще два направления", - сообщил Решетников в ходе заседания правительства Прикамья.
На сегодняшний день авиарейсы из Перми в Сочи летают 4 раза в неделю, в Симферополь - 2 раза в неделю, рейсы же в Анапу и Геленджик появятся в расписании пермского аэропорта "Большое Савино" в мае.