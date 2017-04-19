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"Ростерминалуголь" с начала года отгрузил 6 млн тонн угля

Экономика и бизнес Транспорт
19 апреля, 13:03 UTC+3
В январе-апреле на терминале загрузили 97 судов, в том числе суда типа Panamax и Post-Panamax
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© Елена Пальм/ТАСС, архив

УСТЬ-ЛУГА, 19 апреля./ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленобласть) с начала текущего года отгрузило 6 млн тонн угля. В 2016 году аналогичный показатель был достигнут 22 мая, сообщает пресс-служба компании.

"Минувшей ночью от пирса терминала отошло судно Trans Shanghai (тип Panamax), принявшее на борт 77 тыс тонн угля, в том числе 6-миллионную. Балкер загрузили за 42 часа 40 минут. Он стал 18 по счету в апреле", - говорится в сообщении.

Всего, по данным компании на 19 апреля, с начала года на терминале загрузили 97 судов, в том числе суда типа Panamax и Post-Panamax.

АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания".По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.

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