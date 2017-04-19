Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порт Шанхай в 2016 г. возглавил рейтинг мировых портов по контейнерообороту

Экономика и бизнес Транспорт
19 апреля, 17:02 UTC+3
Вторую позицию рейтинга занимает порт Сингапур
Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 19 апреля./ТАСС/. Порт Шанхай (Китай) третий год подряд занимает лидирующую строчку рейтинга мировых контейнерных портов по итогам 2016 года с оборотом 37,13 млн TEU. Рост контейнерооборота порта относительно 2015 года составил 1,6%. Структура топ-10 в 2016 году по сравнению с 2015 годом осталась без изменений. Данная информация содержится в статистическом отчете порта Гонконг.

Рейтинг мировых портов по контейнерообороту в 2016 году

Рейтинг мировых портов по контейнерообороту в 2016 году

© ТАСС
Рейтинг мировых портов по контейнерообороту в 2016 году
© ТАСС

Вторую позицию рейтинга занимает порт Сингапур, перевалив по итогам года 30,9 млн TEU (-0,1%). На третьем месте находится порт Шеньчжень (Китай) - 23,98 млн TEU (-0,9%).

Как ранее сообщал ТАСС, по итогам 2015 года порт Гонконг, сократив перевалку контейнеров на 9,7%, до 20,07 млн TEU, потерял 4-ю позицию рейтинга и опустился на 5-ю, в то время как порт Нинбо-Чжоушань (Китай) поднялся с 5-й на 4-ю позицию, увеличив контейнерооборот на 6,1%, до 20,63 млн TEU. Порт Гуанчжоу (Китай) по итогам 2015 года нарастил контейнерооборот на 7,3%, до 17,59 млн TEU, что позволило порту подняться с 8-го места по итогам 2014 года на 7-ю. Порт Циндао (Китай) опустился с 7-ой на 8-ю позицию, перевалив 17,44 млн TEU (+5,2%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
3
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама