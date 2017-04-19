Порт Шанхай в 2016 г. возглавил рейтинг мировых портов по контейнерообороту

ШАНХАЙ, 19 апреля./ТАСС/. Порт Шанхай (Китай) третий год подряд занимает лидирующую строчку рейтинга мировых контейнерных портов по итогам 2016 года с оборотом 37,13 млн TEU. Рост контейнерооборота порта относительно 2015 года составил 1,6%. Структура топ-10 в 2016 году по сравнению с 2015 годом осталась без изменений. Данная информация содержится в статистическом отчете порта Гонконг.

Развернуть Рейтинг мировых портов по контейнерообороту в 2016 году © ТАСС Рейтинг мировых портов по контейнерообороту в 2016 году © ТАСС

Вторую позицию рейтинга занимает порт Сингапур, перевалив по итогам года 30,9 млн TEU (-0,1%). На третьем месте находится порт Шеньчжень (Китай) - 23,98 млн TEU (-0,9%).

Как ранее сообщал ТАСС, по итогам 2015 года порт Гонконг, сократив перевалку контейнеров на 9,7%, до 20,07 млн TEU, потерял 4-ю позицию рейтинга и опустился на 5-ю, в то время как порт Нинбо-Чжоушань (Китай) поднялся с 5-й на 4-ю позицию, увеличив контейнерооборот на 6,1%, до 20,63 млн TEU. Порт Гуанчжоу (Китай) по итогам 2015 года нарастил контейнерооборот на 7,3%, до 17,59 млн TEU, что позволило порту подняться с 8-го места по итогам 2014 года на 7-ю. Порт Циндао (Китай) опустился с 7-ой на 8-ю позицию, перевалив 17,44 млн TEU (+5,2%).