Пассажиропоток аэропорта Пулково в I квартале вырос на 25% - до 2,9 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково в первом квартале текущего года вырос на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 2,9 млн человек. Об этом в среду сообщает пресс-служба управляющей аэропортом компании "Воздушные Ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Аэропорт Пулково в январе-марте 2017 года обслужил 2,899 млн человек, что на 25,3% превышает показатель за аналогичный период 2016 года", - говорится в сообщении. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за этот период вырос на 22,6% (2,05 млн человек), а на международном направлении - на 32,2% (844,5 тыс. пассажиров).

Крупнейшими российскими авиакомпаниями по объему перевозок в Пулково в январе-марте стали "Россия", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и "Сибирь", которые в сумме обслужили почти 2 млрд пассажиров, или 67,6% от общего пассажиропотока аэропорта Петербурга за указанный период. Среди иностранных авиакомпаний лидерами за первые три месяца года стали Lufthansa, "Белавиа", "Узбекистон Хаво Йуллари", "Эмирейтс" и KLM.

Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 13,265 млн человек, что на 1,7% ниже итогов 2015 года, когда аэропорт обслужил 13,499 млн пассажиров.

Управлением и реконструкцией аэропорта на основе ГЧП-соглашения с правительством Санкт-Петербурга занимается консорциум ВВСС, в составе которого изначально были "ВТБ Капитал", Fraport AG (Германия) и Copelouzos Group (Греция). После завершения сделки по продаже суверенному фонду Катара 24,99% доли ВВСС у российских акционеров аэропорта - группы ВТБ и AEON - совместно сохранится контролирующий пакет в размере 50,01%, доля Fraport снизится до 25%, а Copelouzos полностью выйдет из состава акционеров. Fraport AG останется оператором аэропорта, миноритарным акционером Пулково станет AEON - основной акционер компании "Новапорт", которая управляет одной из крупнейших в России сетью региональных аэропортов.