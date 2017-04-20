Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем перевозок "Трансконтейнера" в I квартале вырос на 23,7%

Экономика и бизнес Транспорт
20 апреля, 9:57 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Наиболее быстрыми темпами росли перевозки в транзитном и импортном сообщениях
Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Объем перевозок "Трансконтейнера" в первом квартале 2017 года вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 424 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера, TEU), говорится в сообщении компании.

Наиболее быстрыми темпами росли перевозки в транзитном и импортном сообщениях. Объем транзитных перевозок за отчетный период увеличился на 55,1%, до 23,1 тыс. TEU, импортные перевозки показали рост на 39,8%, до 73,9 тыс. TEU. Перевозки во внутреннем сообщении возросли на 13,9%, до 213,7 тыс. TEU.

Объем контейнерных перевозок вагонным парком компании за отчетный период вырос на 24,2%, до 394 тыс. TEU.

В первом квартале 2017 года объем переработки контейнеров на терминалах "Трансконтейнера" на сети российских железных дорог увеличился на 8,9% и достиг 290 тыс. TEU. Более низкая динамика переработки на терминалах компании по сравнению с темпами роста рынка связана, в том числе, с опережающим ростом терминальной обработки на подъездных путях предприятий (+22,6%) и в портах (+27,9%) на фоне активизации перевозок в международном сообщении.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
2
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
3
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
4
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
5
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Запуск "Союза МС-04" с новым экипажем МКС. Видеотрансляция
Темы дня
Загрузка...
Реклама