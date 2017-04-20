Объем перевозок "Трансконтейнера" в I квартале вырос на 23,7%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Объем перевозок "Трансконтейнера" в первом квартале 2017 года вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 424 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера, TEU), говорится в сообщении компании.

Наиболее быстрыми темпами росли перевозки в транзитном и импортном сообщениях. Объем транзитных перевозок за отчетный период увеличился на 55,1%, до 23,1 тыс. TEU, импортные перевозки показали рост на 39,8%, до 73,9 тыс. TEU. Перевозки во внутреннем сообщении возросли на 13,9%, до 213,7 тыс. TEU.

Объем контейнерных перевозок вагонным парком компании за отчетный период вырос на 24,2%, до 394 тыс. TEU.

В первом квартале 2017 года объем переработки контейнеров на терминалах "Трансконтейнера" на сети российских железных дорог увеличился на 8,9% и достиг 290 тыс. TEU. Более низкая динамика переработки на терминалах компании по сравнению с темпами роста рынка связана, в том числе, с опережающим ростом терминальной обработки на подъездных путях предприятий (+22,6%) и в портах (+27,9%) на фоне активизации перевозок в международном сообщении.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.