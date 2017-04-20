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СМИ: ФГК подала жалобу в ФАС на посредника в Карелии

Экономика и бизнес Транспорт
20 апреля, 10:14 UTC+3
По данным газеты "Коммерсантъ", это встречный ход компании в ответ на претензии властей Карелии к ФГК
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Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочернее общество ОАО "РЖД") Алексей Тайчер 18 апреля обратился в ФАС с просьбой возбудить антимонопольное дело против ООО "Промнерудтранс", сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, это встречный ход компании в ответ на претензии властей Карелии к ФГК. Ранее регион подал жалобу в ФАС на дефицит вагонов для вывоза щебня.

В ноябре 2015 года глава региона Александр Худилайнен писал РЖД о необходимости работы с "Промнерудтрансом" и предоставлении ему вагонов. А в 2017 году врио губернатора республики Артур Парфенчиков просил ФАС обратить внимание на проблемы с вывозом щебня. Тогда он отмечал, что из-за дефицита полувагонов и высоких цен щебеночники Карелии потеряли конкурентоспособность.

Алексей Тайчер в письме указывает, что "Промнерудтранс" не имеет вагонов и использует для перевозки парк других операторов, "вводя в заблуждение клиентов". По данным ФГК, "Промнерудтранс" определяет операторов, у которых берет вагоны, и согласовывает вид и объемы грузов, график отгрузок и направления поставок. Это в ФГК считают "координацией экономической деятельности", нарушающей закон о конкуренции, который запрещает ограничивающие конкуренцию соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами. ФГК сочла обращение региона в РЖД "лоббированием интересов" "Промнерудтранса".

Как говорит источник "Ъ" на рынке, владелец 90% акций "Промнерудтранс" Андрей Громовой руководит комиссией по железнодорожному транспорту в "Опоре России" и через эту организацию жаловался в РЖД на то, что ФГК не хочет работать с посредником и создает искусственный дефицит вагонов. В правительстве Карелии не смогли предоставить "Ъ" комментарий. В ФАС подтвердили "Ъ", что получили письмо ФГК и изучают его.

Ранее среди причин проблем с вывозом щебня называлось снижение парка полувагонов ФГК. В письме Артура Парфенчикова говорилось, что в 2016 году в Карелии обеспечение полувагонами ФГК "уменьшилось в 1,5 раза, с 53,4 тыс. до 35,8 тыс. вагонов", а в конкурентных регионах, наоборот, выросло. Как сообщили "Ъ" в ФГК, в первом квартале погрузка компании по Октябрьской железной дороге увеличилась почти вдвое, до 4,9 тыс. вагоноотправок, в Карелии - с 1,6 тыс. до 3,7 тыс. вагоноотправок. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что щебень из Карелии везут в Москву окольными путями, а более года назад были введены тарифы, которые делают транспортировку дороже. Конкуренцию карельскому составляет украинский щебень, который, несмотря на запрет, везут через Белоруссию. Плюс к тому, говорит собеседник "Ъ", для щебня из Карелии ранее использовали порожние вагоны на обратном пути после перевозки угля в порты. Сейчас туда в основном уголь везет СУЭК в инновационных вагонах, на которые есть скидка на порожний пробег, брать щебень менее выгодно.

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