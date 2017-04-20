ФГК во II квартале 2017 г. может взять в аренду грузовые вагоны ПАО "Трансфин-М"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) и ПАО "ТрансФин-М" готовы заключить во втором квартале 2017 года договор аренды подвижного состава, предусматривающего передачу в пользование ФГК грузовых вагонов собственности "Трансфин-М" (полувагоны, крытые вагоны, платформы, цистерны). Соответствующее соглашение компании заключили в рамках выставки TransRussia/TransLogistica - 2017.

Кроме того, рассматривается возможность привлечения в лизинг дополнительного объема вагонов. Соглашение также допускает возможность оказания ФГК комплексной транспортной услуги, включающую перевозку и перевалку в портах каменного угля, принадлежащего клиентам и дочерним компаниям "Трансфин-М".

АО "Федеральная грузовая компания" начало хозяйственную деятельность в 2010 г. Основным видом деятельности является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно- экспедиционных и иных услуг. Объем перевозок в 2016 г. вырос на 13% - до 187 млн т. Вагонный парк в оперировании ФГК насчитывает 152,5 тыс. единиц подвижного состава.

ПАО "Трансфин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. По итогам 2016 года объем нового бизнеса по сумме договоров лизинга ПАО "Трансфин-М" составил 46,9 млрд руб., совокупный размер лизингового портфеля превысил 277 млрд руб.

На сегодняшний день парк компании насчитывает более 58 тыс. грузовых вагонов и 131 пассажирский.