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Контейнерооборот портов Финляндии в январе-феврале вырос на 8,6%, до 267,8 тыс. TEU

Экономика и бизнес Транспорт
20 апреля, 14:53 UTC+3
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апреля./ТАСС/. Контейнерооборот портов Финляндии в январе-феврале 2017 года увеличился на 8,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 267,79 тыс. TEU. Данная информация содержится в отчете Транспортного агентства Финляндии.

Контейнерооборот порта Хамина-Котка, по данным агентства, составил 118,16 тыс. TEU, что на 13,8% больше, чем в январе-феврале 2016 года. По данным пресс-службы порта, контейнерооборот составил 117,72 тыс. TEU (+13,5%).

Порт Хельсинки за отчетный период перевалил 77,96 тыс. TEU (+5,1%), из них: экспорт составил 36,02 тыс. TEU (-0,6%), импорт - 41,94 тыс. TEU (+10,6%). Перевалка контейнеров в порту Раума достигла 43,03 тыс. TEU (+4%).

Спад перевалки контейнеров по итогам января-февраля отмечен в порту Ханко - на 14,8%, до 8,29 тыс. TEU, Торнио - на 11,2%, до 2,62 тыс. TEU, Раахе - на 72,2%, до 0,04 тыс. TEU. Порт Пори увеличил контейнерооборот на 61,6%, до 4,54 тыс. TEU, Коккола - на 62,2%, до 3,19 тыс. TEU, Кеми - на 7,8%, до 2,41 тыс. TEU, Турку - на 17,8%, до 0,38 тыс. TEU, Уусикаупунки - на 39,5%, до 0,27 тыс. TEU.

Доля порта Хамина-Котка от общего контейнерооборота портов Финляндии составила 44,1%, Хельсинки - 29,1%, Раума - 16,1%.

По итогам 2016 года контейнерооборот портов Финляндии составил 1,51 млн TEU. Портом Хамина-Котка перевалено 627,83 тыс. TEU, Хельсинки - 450,76 тыс. TEU.

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