Петербургский порт "Морской фасад" в 2017 году ожидает рекордного пассажиропотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Петербургский порт "Морской фасад" в навигацию 2017 года ожидает увеличения роста пассажиропотока до 540 тыс. человек за счет более интенсивного сотрудничества с туроператорами, развития портовой инфраструктуры и повышения интереса туристов к этому виду отдыха. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС коммерческий директор пассажирского порта Санкт-Петербург "Морской фасад" Алексей Панфилов.

"Всего в навигацию 2017 года ожидается 243 судозахода и более 540 тыс. пассажиров. Этот год станет рекордным за всю историю пассажирского порта", - сказал Панфилов. Он отметил, что в порту максимальные показатели были в 2013 году, когда было осуществлено 255 судозаходов, и порт принял 482 тысячи пассажиров, затем показатели снизились.

Панфилов сообщил, что в текущем году компания заключила порядка 120 новых договоров с туроператорами. В 2017 году по сравнению с прошлым годом, как отметил Панфилов, рост судозаходов составит 14% (34 единицы), а пассажиропоток прибавится на 83 тыс. человек и достигнет 19%. Компания составила также предварительный прогноз на 2018 год и ожидает в следующем году 10-процентного роста по сравнению с текущим.

По словам Панфилова, сейчас круизы с заходом в Санкт- Петербург для иностранных граждан интересны и по уровню цен, и по содержанию программы. Немаловажную роль играет возможность посетить город без визы в течение 72 часов. Первое круизное судно в этом году Морской фасад примет 2 мая, завершение навигации ожидается 17 октября.

Как отметил на пресс-конференции председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, "общее количество пассажиров и судозаходов в Санкт- Петербурге больше, чем на Морском фасаде", поскольку в городе действуют еще 2 объекта, принимающих круизные суда и паромы - Морской вокзал, куда приходят паромы, и набережные Английская и Лейтенанта Шмидта, где причаливают порядка 20% круизных судов.

Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" - крупнейший морской пассажирский порт в России. Его строительство началось в 2006 году и полностью завершилось в 2011. Порт способен принимать круизные и паромные суда длиной до 330 метров и осадкой до 8,8 метра, общее количество причалов - 7. С 2008 года Морской фасад принял более 3,5 млн пассажиров на круизных судах из 180 стран. Больше всего туристов из ФРГ (30%), на втором месте граждане США, на третьем - британские подданные; растет также количество круизных туристов из Китая.