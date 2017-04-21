РЖД планируют в 2017 г. увеличить кредитный портфель на 100 млрд рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может увеличить кредитный портфель в 2017 году на 100 млрд рублей, сообщила журналистам заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова.

"Всего суммарный объем привлечения соответственно будет около 200 млрд рублей - это с учетом, в том числе, наших планов по рефинансированию. То есть суммарно портфель увеличится где-то на 100 млрд рублей - можете таким образом рассчитывать, именно новые деньги", - сказала она.

Орлова отметила, что самое крупное погашение в 2017 году уже состоялось. "Мы погасили евробонд на $1,5 млрд, выпущенный в 2010 году. В конце 2016 года мы досрочно погасили часть этого евробонда (около $600 млн) и оставшиеся $900 млн погасили в начале апреля 2017 года. Это самое крупное погашение - других крупных у нас нет, есть две оферты по рублевым облигациям: одна это кол-опцион (мы сами решим, будем или нет забирать бумагу) и другая - выкупить остаток бумаг с рынка, это около 2,5 млрд рублей", - уточнила она.

Кроме того, РЖД недавно провели открытый конкурс на предоставление кредитных ресурсов банками и увеличили доступные лимиты с 380 до 500 млрд рублей, сообщила Орлова.

По словам топ-менеджера, до конца 2017 года компания планирует в основном привлекать средства на рефинансирование обязательств с целью снижения процентной нагрузки.