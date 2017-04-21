Контейнерооборот Cosco Shipping Ports в I квартале вырос на 7,5%, до 22,3 млн TEU

ГОНКОНГ, 21 апреля. /ТАСС/. Совокупный контейнерооборот терминалов китайского портового оператора Cosco Shipping Ports (CSP) в I квартале текущего года составил 22,25 млн TEU, что на 7,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

Наиболее значительно вырос оборот терминалов за пределами Китая. В общей сложности зарубежные активы CSP перевалили за первые три месяца 3,1 млн TEU, что на 38,6% больше, чем годом ранее. Оборот терминалов в греческом порту Пирей вырос на 3,4%, до 833,9 тыс. TEU, терминал Suez Canal Container Terminal в Египте увеличил объемы на 15%, до 738,4 тыс. TEU; в марте оборот терминала вырос на 27%, до 284,9 тыс. TEU.

Контейнерный терминал ECT в порту Роттердам, в котором CSP в прошлом году приобрела 35% за 125 млн евро, перевалил за квартал 666 тыс. TEU, в марте оборот терминала составил 225,8 тыс. TEU.

В Китае оборот терминалов CSP в портах на побережье Бохайского залива снизился на доли процента и составил по итогам квартала 7,7 млн TEU. Терминал Qingdao Qianwan Container Terminal - крупнейший в портфеле CSP, на который приходится более 18% совокупного оборота оператора, - перевалил 4,15 млн TEU, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. В марте трафик через терминал сократился на 5,4%.

Терминалы юго-восточного побережья увеличили перевалку на 9,9%, до 1 млн TEU, юго-западного побережья - на 4,8%, до 275 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов, расположенных в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян, показали прирост объемов на 2,5% и 4,6%, до 4,7 млн TEU и 5,9 млн TEU, соответственно.