ПГК в I квартале увеличила погрузку в крытых вагонах на Горьковской желдороге на 49%

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Нижегородский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в первом квартале 2017 года увеличил объем погрузки на Горьковской железной дороге (ГЖД) в крытых вагонах на 49% относительно аналогичного периода прошлого года, до более 136 тыс. тонн грузов, сообщает пресс-служба компании. Грузооборот вырос на 27% и составил 236,4 млн т-км.
В частности, объем погрузки цемента вырос в 2,5 раза, до 44 тыс. тонн. Погрузка строительных материалов и лесных грузов выросла в 2 раза, до 26,5 тыс. тонн и 18 тыс. тонн, соответственно.
Погрузка грузов для отправки во внутреннем сообщении составила 125 тыс. тонн (+68%). Экспортная погрузка сократилась на 34% и составил 11,3 тыс. тонн.
Согласно сообщению, грузы отправлялись в крытом подвижном составе со станций ГЖД в адрес предприятий России, а также на экспорт в страны СНГ, преимущественно в направлении рынков Казахстана и Азербайджана.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.